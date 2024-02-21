Narlıdere Metrosu 24 Şubat\'ta Açılıyor

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Narlıdere Metrosu, 24 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle hizmete girecek. Saat 16.30'da Balçova İstasyonu'nda başlayacak törenin ardından ünlü sanatçı Haluk Levent konser verecek. 287 milyon Euro'luk yatırımı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, "Büyük sona geliyoruz, 24 Şubat'a hazırız, heyecanlıyız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda raylı sistem yatırımlarını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nın ardından 287 milyon Euro yatırımla Fahrettin Altay – Narlıdere Metrosu'nu da hizmete alıyor. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemiye rağmen kesintisiz devam eden Narlıdere Metrosu, 24 Şubat Cumartesi gününden itibaren İzmirlilere hizmet vermeye başlıyor. Kentteki tüm metro yatırımlarını kendi imkanlarıyla yapan tek belediye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 istasyondan oluşan 7,2 kilometrelik hatla Narlıdere'den Bornova Evka-3'e kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak.

SOYER: "24 ŞUBAT'A HAZIRIZ, HEYECANLIYIZ"

Göreve geldiklerinde yüzde 12 seviyesinde olan Narlıdere Metrosu'nu açmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Narlıdere Metrosu İzmirlilerle buluşmak için gün sayıyor. 'Yapılamaz' dediler; yaptık. 'Kaynak bulamaz' dediler; bulduk. Bunu hep birlikte başardık. Büyük sona geliyoruz, 24 Şubat'a hazırız, heyecanlıyız" dedi.

AÇILIŞ BALÇOVA İSTASYONU'NDA

Narlıdere Metrosu'nun açılışı, Balçova İstasyonu üzerinde bulunan alanda yapılacak. 16.30'da Ersin Show ile başlayacak törende Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in konuşmalarının ardından Narlıdere Metrosu'nun tanıtım filmi yayınlanacak.

Açılış konuşmalarının ardından sevilen sanatçı Haluk Levent, İzmirlilere unutulmaz bir konser verecek.

GÜNDE 170 BİN YOLCU

Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Balçova ve Kaymakamlık istasyonlarında 219 araç kapasiteli iki ayrı otopark da yer alıyor.

287 MİLYON EURO'YU BULDU

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin dördüncü aşaması olan F. Altay-Narlıdere Kaymakamlık Arası Metro hattı 4 Haziran 2018'de, 252 milyon Euro sözleşme bedeli ile yüklenici firmaya teslim edildi. Bu bedel, keşif artışları ile 287 milyon Euro'yu buldu. Narlıdere Metrosu'nun da hizmete girmesiyle İzmir'in kuzeyinde yer alan Bornova ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanacak. İzmirliler, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik raylı ulaşım olanağına kavuşacak; ayrıca zamandan kazanacak. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşacak. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Bu güzergah, motorlu taşıtlarla özellikle trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde 1,5-2 saatte alınabiliyor.