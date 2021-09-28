Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı - Son Dakika

İzmir'de, toplu ulaşımın can damarlarından biri olacak Narlıdere Metrosu inşaatında tünel kazıları tamamlandı. Tünel açma makinesi (TBM) toplam 14,5 kilometrelik kazı sürecinin ardından Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki hattı birleştirdi. İkinci tünelin de ışığa kavuştuğu tarihi an Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda düzenlenen törenle ekranlara yansıdı.

İzmir'de toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımları son hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görevi devraldığında yüzde 12 seviyesinde olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında inşaat çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken, 14,5 kilometrelik ikinci ve son tünel de bugün Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye ulaştı. Tünel açma makinesinin son tüneli ışığa kavuşturduğu tarihi an Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda düzenlenen törenle ekranlara yansıdı.

Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak, Barış Karcı, CHP'li ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

"Hızla yol aldık"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde inşaatının yüzde 12'si tamamlanmış durumda olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı'nda büyük bir hızla yol aldıklarına dikkat çekerek, "Mart 2019'da çıktığımız hizmet yolunda, bugün çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Bugün itibariyle çift yönlü toplam 14,5 kilometrelik tünel açma işinin sonuna geldik. Az sonra, tünel kazma makinesi TBM'in son tüneli de ışığa kavuşturmasıyla, Narlıdere metro inşaatının yüzde 82'si tamamlanmış olacak. Metro inşaatımızda aynı zamanda istasyon yapılarının yüzde 35'i, demiryolu işlerinin ise yüzde 23'ü tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 300 metrelik ray döşendi. Yüklenici firmamız Gülermak'a çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Fahrettin Altay Narlıdere Metro Hattımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yatırım tutarı 2,5 milyar lirayı bulan bu proje için toplam 205 milyon Euro kredi sağlandığına da işaret eden Soyer, "Çin merkezli Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan Narlıdere Metro inşaatı için hazine garantisiz sağladığımız 50 milyon Avro kredi, banka tarafından dünyada bir yerel yönetime verilen ilk altyapı kaynağı" diye konuştu.

"Toplam hat uzunluğu 27 kilometre olacak"

Hat hakkında bilgi veren Soyer, "Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı, 7 istasyondan oluşuyor. Hattın devreye girmesi ile birlikte raylı sistem ağımızdaki istasyon sayısı 24'e, toplam hat uzunluğu da 27 kilometreye çıkacak. Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız seyahat edebilecek. EVKA-3'ten Narlıdere'ye günlük ortalama 470 bin yolcu taşınacağı öngörülüyor. Öte yandan, Balçova İstasyonu'nda 498 ve Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda 207 olmak üzere toplam 705 araçlık tam otomatik otoparkı da devreye alacağız" şeklinde konuştu.

"Sözümüzün arkasındayız"

Eş zamanlı yürüttükleri Narlıdere - Fahrettin Altay, Buca Metrosu, Karabağlar - Gaziemir Metrosu, Otogar-Kemalpaşa Metrosu, Çiğli Tramvayı ve Yeni Girne - Örnekköy Tramvayı ile İzmir'i demir ağlarla öreceklerini söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İzmir'i demir ağlarla öreceğimizi her fırsatta söyledik. Sözümüzü tutuyoruz. Bu altı raylı sistem projesi için 26 milyar lira harcayacağız. Bunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali altyapısı sayesinde kendi oluşturduğumuz kaynaklarla yapıyoruz. Sizden aldığımız büyük güçle yapıyoruz. İzmir'in bu en önemli projelerinin hayata geçmesinde büyük emek veren ekip arkadaşlarıma, cefakar işçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Çok şükür ki bugün Narlıdere Metro tünelinin ucundaki ışık göründü. Sizlerin alın teri sayesinde göründü. Sağ olun, var olun. Narlıdere Metro projemizin tüm İzmirlilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Törenin ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Soyer, raylı sistem yatırımlarını öz kaynaklarla sürdüreceklerini söyledi. Soyer, "İzmir'de devletimizin, hükümetimizin bir metre tüneli yok. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öz kaynaklarımızla, dışarıdan bulduğumuz finansman kaynaklarıyla devam edeceğiz. Narlıdere Metro hattımızla birlikte metro hatlarımızı 27 kilometreye çıkarıyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz 6 raylı sistem projesi var, 4'ü metro. Bütün bunları İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 26 milyar gibi devasa bir yatırımla yapıyor. 3 milyar Euro'luk bir yatırımdan bahsediyoruz. Gönül isterdi ki hükümetimizin de desteği olsun, hükümet İzmir'de metro ağına katkı verecek çalışmalar içinde olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR