Üye Girişi
Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı

28.09.2021 13:55
Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı, System.String[]

İzmir'de, toplu ulaşımın can damarlarından biri olacak Narlıdere Metrosu inşaatında tünel kazıları tamamlandı.

İzmir'de, toplu ulaşımın can damarlarından biri olacak Narlıdere Metrosu inşaatında tünel kazıları tamamlandı. Tünel açma makinesi (TBM) toplam 14,5 kilometrelik kazı sürecinin ardından Fahrettin Altay ile Narlıdere arasındaki hattı birleştirdi. İkinci tünelin de ışığa kavuştuğu tarihi an Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda düzenlenen törenle ekranlara yansıdı.

İzmir'de toplu ulaşımı çağdaş standartlara taşıma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin raylı sistem yatırımları son hızıyla sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in görevi devraldığında yüzde 12 seviyesinde olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattında inşaat çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken, 14,5 kilometrelik ikinci ve son tünel de bugün Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye ulaştı. Tünel açma makinesinin son tüneli ışığa kavuşturduğu tarihi an Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda düzenlenen törenle ekranlara yansıdı.

Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Tugay, Eser Atak, Barış Karcı, CHP'li ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

"Hızla yol aldık"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiğinde inşaatının yüzde 12'si tamamlanmış durumda olan Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı'nda büyük bir hızla yol aldıklarına dikkat çekerek, "Mart 2019'da çıktığımız hizmet yolunda, bugün çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktık. Bugün itibariyle çift yönlü toplam 14,5 kilometrelik tünel açma işinin sonuna geldik. Az sonra, tünel kazma makinesi TBM'in son tüneli de ışığa kavuşturmasıyla, Narlıdere metro inşaatının yüzde 82'si tamamlanmış olacak. Metro inşaatımızda aynı zamanda istasyon yapılarının yüzde 35'i, demiryolu işlerinin ise yüzde 23'ü tamamlandı. Yaklaşık 3 bin 300 metrelik ray döşendi. Yüklenici firmamız Gülermak'a çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Fahrettin Altay Narlıdere Metro Hattımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Yatırım tutarı 2,5 milyar lirayı bulan bu proje için toplam 205 milyon Euro kredi sağlandığına da işaret eden Soyer, "Çin merkezli Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'ndan Narlıdere Metro inşaatı için hazine garantisiz sağladığımız 50 milyon Avro kredi, banka tarafından dünyada bir yerel yönetime verilen ilk altyapı kaynağı" diye konuştu.

"Toplam hat uzunluğu 27 kilometre olacak"

Hat hakkında bilgi veren Soyer, "Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı, 7 istasyondan oluşuyor. Hattın devreye girmesi ile birlikte raylı sistem ağımızdaki istasyon sayısı 24'e, toplam hat uzunluğu da 27 kilometreye çıkacak. Bornova EVKA-3'ten metroya binenler, Narlıdere Kaymakamlığı'na kadar aktarmasız seyahat edebilecek. EVKA-3'ten Narlıdere'ye günlük ortalama 470 bin yolcu taşınacağı öngörülüyor. Öte yandan, Balçova İstasyonu'nda 498 ve Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda 207 olmak üzere toplam 705 araçlık tam otomatik otoparkı da devreye alacağız" şeklinde konuştu.

"Sözümüzün arkasındayız"

Eş zamanlı yürüttükleri Narlıdere - Fahrettin Altay, Buca Metrosu, Karabağlar - Gaziemir Metrosu, Otogar-Kemalpaşa Metrosu, Çiğli Tramvayı ve Yeni Girne - Örnekköy Tramvayı ile İzmir'i demir ağlarla öreceklerini söyleyen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İzmir'i demir ağlarla öreceğimizi her fırsatta söyledik. Sözümüzü tutuyoruz. Bu altı raylı sistem projesi için 26 milyar lira harcayacağız. Bunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali altyapısı sayesinde kendi oluşturduğumuz kaynaklarla yapıyoruz. Sizden aldığımız büyük güçle yapıyoruz. İzmir'in bu en önemli projelerinin hayata geçmesinde büyük emek veren ekip arkadaşlarıma, cefakar işçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Çok şükür ki bugün Narlıdere Metro tünelinin ucundaki ışık göründü. Sizlerin alın teri sayesinde göründü. Sağ olun, var olun. Narlıdere Metro projemizin tüm İzmirlilere ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Törenin ardından gazetecilerin sorularına yanıt veren Başkan Soyer, raylı sistem yatırımlarını öz kaynaklarla sürdüreceklerini söyledi. Soyer, "İzmir'de devletimizin, hükümetimizin bir metre tüneli yok. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da öz kaynaklarımızla, dışarıdan bulduğumuz finansman kaynaklarıyla devam edeceğiz. Narlıdere Metro hattımızla birlikte metro hatlarımızı 27 kilometreye çıkarıyoruz. Bununla da iftihar ediyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz 6 raylı sistem projesi var, 4'ü metro. Bütün bunları İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam 26 milyar gibi devasa bir yatırımla yapıyor. 3 milyar Euro'luk bir yatırımdan bahsediyoruz. Gönül isterdi ki hükümetimizin de desteği olsun, hükümet İzmir'de metro ağına katkı verecek çalışmalar içinde olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR

Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı
Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı
Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı
Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı
Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay, Narlıdere, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021 14:20 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi 14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor 13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar 13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek 13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını kesip, duvarlarını kırmaya çalıştılar! Faciayı, bina sakinleri son anda önledi 11:35 150 kişinin yaşadığı binanın kolonlarını kesip, duvarlarını kırmaya çalıştılar! Faciayı, bina sakinleri son anda önledi

Son Dakika Haberleri
14:20 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 28 Eylül 2021
14:18 Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı
14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi
13:57 Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti
13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak         
14:24
Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı Fizyoterapist ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sabah sporu yaptığı fotoğrafı paylaştı         
14:18
Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim         
14:06
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor         
13:33
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 14:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Narlıdere Metrosu'nda 14,5 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement