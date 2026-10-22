Nazilli'de eşiyle kurduğu atölyede 9 yılı tamamlayan Şenler kadınlara seslendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nazilli'de eşiyle kurduğu atölyede 9 yılı tamamlayan Şenler kadınlara seslendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşinin işsiz kalmasının ardından Nazilli'de eşiyle birlikte kurdukları atölyede demir ve mobilya işine başlayan Buket Şenler, 9 yılı geride bıraktı. Üretim ve montaj süreçlerinde çalışan Şenler, kadınlara kendi ayakları üzerinde durmaları ve meslek edinmeleri çağrısı yaptı.

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Buket Şenler, eşiyle birlikte kurdukları atölyede ustalaşarak demir ve mobilya işinde 9 yılı tamamladı. Şenler, "Kızlarımız mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. Kendileri çaba göstersin, okusunlar. Okumayanlar meslek edinsin, meslek sahibi olsunlar" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğup büyüyen Buket Şenler, eşinin işsiz kalmasının ardından ailesinin geçimini sağlamak ve kendi işlerini kurmak amacıyla çıktıkları yolda eşiyle birlikte mobilya ve demir işleri üzerine atölye kurdu.

Buket Şenler'in çalışma hayatındaki ilk adımları, eşine destek olmak için iş yerinde yemek hazırlamasıyla başladı. Zamanla atölyedeki üretim süreçlerine ilgi duyan Şenler, çalışmaya karar verdi. Yıllar içinde işin farklı aşamalarını öğrenen Şenler, bugün eşiyle birlikte üretim ve montaj çalışmalarını sürdürüyor.

EŞİNE DESTEK OLMAK İÇİN BAŞLADI, ÜRETİMİN PARÇASI OLDU

"Eşim işsiz kaldıktan sonra kendi işimizi kurmaya karar verdik" diyen Şenler, "Zaten böyle bir hayalimiz vardı hep. İşimizi kurduktan sonra ilk başlarda atölyede sadece yemek yapıyordum. Daha sonra çalışmaya karar verdim. 8-9 yıldır da burada çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Mobilya işine özel bir ilgisi olduğunu belirten Şenler, "Demir işi, mutfak ve yatak odası dolaplarının yanı sıra laminat parke işlerini de yapıyoruz" dedi.

Atölyedeki iş bölümünü anlatan Şenler, özellikle mobilya imalatında aktif görev üstlendiğini söyledi. Eşiyle birlikte mutfak dolaplarını hazırladıklarını, dolapları montaja uygun hale getirdikten sonra müşterinin evine götürerek kurulumunu da birlikte yaptıklarını belirten Şenler, işin başından sonuna kadar üretim sürecine katıldığını söyledi.

Malzemelerin hazırlanması ve çalışma alanının düzenlenmesinden boya işlerine kadar farklı görevler üstlenen Şenler, çatı yapımı gibi işlerde de eşi ve çalışanlarına destek veriyor. Fiziksel güç gerektiren işlerin de yürütüldüğü atölyede, elinden geldiğince aktif olmaya çalıştığını dile getiren Şenler, amacının hem eşinin yükünü paylaşmak hem de ailesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

KADINLARA MESLEK SAHİBİ OLMA ÇAĞRISI

Çalışma hayatında edindiği deneyimden yola çıkarak kadınlara seslenen Buket Şenler, "Kadınlarımız, kızlarımız mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensinler. Kendileri çaba göstersin, okusunlar. Okumayanlar meslek edinsin, meslek sahibi olsunlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar. Benim söyleyebileceğim bu" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
NazilliYaşamKadınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Alışverişte taksit sınırları değişti Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat Alışverişte taksit sınırları değişti! Televizyon, mobilya, beyaz eşya alacaklar dikkat
Eskişehir’de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi Eskişehir'de 3 yaşındaki çocuğu 14 metre sürükleyen sürücüye 15 yıla kadar hapis istemi
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
Dev havalimanı hedef alındı ABD’den acil tahliye talimatı Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tayland’da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi Tayland'da işlek caddede arbede: Rus turist tekme ve yumruklarla darbedildi
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto İşte nedeni
Sergen Yalçın’ın istediği isme TFF’den veto! İşte nedeni
11:36
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturması genişledi: Yakın koruma Ömer D. emniyette
11:33
’Yakışıklı Mısırcı’ köşeyi döndü
'Yakışıklı Mısırcı' köşeyi döndü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
10:50
Osimhen’den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
Osimhen'den bomba sözler: Galibiyet sonrası Fenerbahçe derbisini işaret etti
10:37
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum
746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
10:32
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı
Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
10:31
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
10:27
Lille’i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye’nin UEFA ülke puanını 51.675’e çıkardı
Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanını 51.675'e çıkardı
10:17
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı
Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
10:10
Real Madrid tribünleri, Leipzig’e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
Real Madrid tribünleri, Leipzig'e gol atan Arda Güler için ayağa kalktı
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 12:22:55. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli'de eşiyle kurduğu atölyede 9 yılı tamamlayan Şenler kadınlara seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei