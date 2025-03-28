Nazilli\'de Son İftar Sofrası Ramazan Coşkusu Yaşandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde vatandaşlar son iftarlarını da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli merkez 23 Nisan Parkı'nda kurduğu iftar sofrasında yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tüm il genelinde olduğu gibi Nazilli'de de düzenlediği iftar programlarıyla Ramazan ayı boyunca vatandaşları bir araya getirdi. İlk iftarlarını yine aynı yerde açan vatandaşlar son iftarı da birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek hem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ettiler hem de seneye yine aynı sofrada buluşmayı dileyerek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutladılar. Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu sene 29 gün süren iftar programlarında da vatandaşların yanında oldu. - AYDIN