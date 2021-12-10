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Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor - Son Dakika

Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor

10.12.2021 11:32

Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor Aydın'ın Nazilli ilçesindeki okullarda düzenlenen 4006 TÜBİTAK fuarlarında öğrencilerin hazırladığı onlarca proje yaşamın birçok alanında uygulanabilir özelliği ile dikkat çekerken son olarak Nazilli 50.

Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki okullarda düzenlenen 4006 TÜBİTAK fuarlarında öğrencilerin hazırladığı onlarca proje yaşamın birçok alanında uygulanabilir özelliği ile dikkat çekerken son olarak Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen fuar 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Protokol üyeleri ve fuara katılanlar öğrencilerin projelerini büyük ilgi gösterdi.

Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlen ve 22 bilimsel projenin yer aldığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı büyük ilgi gördü. Okul içerisindeki kapalı spor salonunda düzenlenen fuara Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Sarısoy, Belediye Başkan Vekili Fatih Pehlivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, İlçe Sağlık Müdürü Şule Güleken Akbaş, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, öğrencilere bilimsel proje yapma ve paylaşma konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanan fuarın açılış kurdelesini Kaymakam Arısoy ve beraberindeki protokol üyeleri birlikte kesti.

"Fuarda 22 proje sergilendi"

Fuarda 22 projenin sergilendiğini ifade eden Nazilli 50. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İhsan Çatma, "Okul olarak TÜBİTAK Bilim Fuarına 22 proje ile katılım sağladık. Çok çalıştık, çok yorulduk ve bugün çalışmalarımızı sizlerle paylaştık. Yaptığımız çalışmalardaki temel amaç, öğrencilerin soru ve problemlerini günlük hayatla bağdaştırarak, etkin çözümler bulmalarını sağlamak ve öğrencilerde var olan zorluk, sıkıcılık ve benzer ön yargıları kırmaktır. TÜBİTAK; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bireylerin yetişmesine katkı sağlayan bir öneme sahiptir. Bilim fuarına katılarak bizleri öğrencilerimiz yalnız bırakmadığınız çok teşekkürler" dedi.

Fuarın güzel bir çalışma olduğunu dile getiren Nazilli Belediye Başkan Vekili Fatih Pehlivan, "Çocuklarımızın güzel sunumları ile insanların aklına nasıl kazındığının şahidi olduk. Gerçekten çocukların ne kabiliyetleri var, onları öne çıkartmak açısında öğretmenlerinin de yönlendirmesiyle başarılı projeler ortaya çıkmış. Çocuklar buradaki güzel çalışmaları ile ileride belki ziraat mühendisi olabilirler. Resim yeteneği olan çocuklarımız burada resim yeteneklerini keşfetmişler. Çok etkilendik. Öğrencilerimiz hoşgörü ile ilgili önemli bir tespitte bulunmuşlar. Toplumumuzun hoşgörüyü yitirdiği belirlemişler. Bu tip bilim fuarlardaki çalışmaları görünce gelecek için bize umut veriyorlar, mutlu ediyorlar. Bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Hayata ışık tutan projeler var"

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, konuşmasında, "Bu sene Nazilli ilçemizde toplam 22 okulumuzda TÜBİTAK projelerinin sergilendiği fuarlar organize edilmekte. Yine bugün öğrencilerimiz ile beraberiz. Biz öğrencilerimizin nazari olarak almış oldukları eğitimi güncel hayatlarında da uygulamaya dönüştürülmesi ve bu konuda göstermiş oldukları başarıları memnuniyetle teşhis edip, yaptıkları çalışmaları görme imkanı buluyoruz ve keyifle izliyoruz. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum ve öğretmenlerimizi, idarecilerimizi de öğrencilerimizi bu konuda cesaretlendirip teşvik ettikleri için de ayrıca teşekkür ve şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bunlar çok önemli. Hem merkez mahallerimize hem de kırsal mahallerimizdeki okullarımıza genel olarak bu yönde bir teveccüh olması da eğitim anlayışımız bakımından öğrencilerimiz çok daha üst seviyelere çıkaracağı konusunda hiç şüphemiz yok. Bu gayretli çalışmaların önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesi en önemli temennimiz. Ben öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Çok keyifli bir gezi oldu. Fuarda sergilenen çalışmalardan birkaçını Nazilli Devlet Hastanemiz başta olmak üzere bazı kurumlarda hayata geçirmemiz gerektiğini de buradan belirtmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Projede görev alan öğrenciler ise çalışmalarını anlattı. Öğrencilerin, danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı sağlık, psikoloji, tarih, ekotarım, robotik kodlama, çevre ve fizik alanında hazırladığı projeler protokol üyeleri tarafından takdirle karşılanırken, bu projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler. Fuarda, okulun halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi, resim sergisi ve çeşitli gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Etkinlik, tavuklu pilav hayrı ve çeşitli ikramların ardından protokol üyelerinin projede imzası olan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Fuar 2 gün boyunca açık olacak.

Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor
Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor
Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor
Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor

Nazilli, Aydın, Fuar, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'deki bilim fuarları geleceğe ışık tutuyor - Son Dakika


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