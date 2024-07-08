Nevşehir'de 32 yıl sonra ailesini ve mezarını bulan kadın kutlamalarla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nevşehir'de 32 yıl sonra ailesini ve mezarını bulan kadın kutlamalarla karşılandı

Nevşehir'de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan kadın, 32 yıl sonra hem ailesini, hem de öldü diye gömüldüğü mezarını buldu. Genç kadın, adli tıp raporu açıklanınca Nevşehir Adliyesi önünde ve mahallesinde davul zurna çaldırdı.

08.07.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan kadın, 32 yıl sonra hem ailesini, hem de öldü diye gömüldüğü mezarını buldu. Genç kadın, adli tıp raporu açıklanınca Nevşehir Adliyesi önünde ve mahallesinde davul zurna çaldırdı.

Olay, 32 yıl önce Nevşehir'de gerçekleşti. Yasak ilişki sonrası dünyaya gelen Ayşe Neşeli daha bir günlükken cami avlusuna bırakıldı. Vatandaşlar tarafından bulunan Ayşe Neşeli daha sonra bir aileye evlatlık olarak verildi. 12 yaşına kadar bir ailede evlatlık olarak büyüyen Ayşe Neşeli üvey annesinin ölümünden sonra evden kaçtı. Polis ekipleri tarafından bulunan Ayşe Neşeli, üvey babasına teslim edilirken, üvey babası ve polisin kendi aralarındaki konuşmaları duyarak evlatlık olduğunu öğrendi.

Hukuk mücadelesi için 18 yaşına kadar bekleyen Ayşe Neşeli, gerçek ailesini bulmak için araştırmaya başladı. Kendi çabalarından bir sonuç alamayınca özel bir televizyon kanalına çıkarak yardım istedi. Televizyon kanalına yapılan ihbar sonucu annesinin kimliğini öğrenen Ayşe Neşeli mahkemeye müracaat ederek ölen annesinin mezarını açtırdı. Yapılan DNA sonucunda annesinin L.S. olduğu kesinleşince, babasını bulmak için hukuk mücadelesine devam eden Ayşe Neşeli, iddialar üzerine Ö.T.'nin babası olabileceği gerekçesi ile tekrar DNA testi yapılmasını istedi. Yapılan DNA sonucu mahkemeye ulaşınca babasının kimliğini de öğrenen Ayşe Neşeli aldığı bu sonucu adliye çıkışında ve oturduğu mahallede davul zurna çalarak kutladı.

Öldü diye mezarlığa gömmüşler

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Ayşe Neşeli, "Ben doğduktan sonra, ailemden birisi beni cami avlusuna bırakmış. Daha sonra da herkese, çocuk doğumdan sonra öldü, biz de mezarlığa defnettik demişler. Tüm ailem ve çevremizdeki herkes, benim doğumdan sonra öldüğümü ve mezarlığa gömüldüğümü sanmışlar" şeklinde konuştu.

"12 yaşında öğrendim"

Evlatlık olduğunu 12 yaşında öğrendiği söyleyen Neşeli, "Beni bir aile alarak evlatlık edinmiş. Gerçek annem olarak bildiğim üvey annem vefat edince ben evden kaçtım. Polisler beni üvey babama teslim ederken aralarında geçen konuşma sonrasında üvey olduğumu öğrendim. Ailemi bulmak için daha çok küçük olduğum için hiçbir girişimde bulunmadım" dedi.

"Önce ölen annemi buldum"

Ayşe Neşeli, "Gerçek ailemi bulabilmek için çok çabaladım ancak hiçbir sonuç alamadım. En son bir özel televizyon kanalına çıkarak ailemi bulmak istedim. Yapılan ihbar üzerine, annemin L.S olduğunu öğrendim. Müracaatım üzerine Savcılık kararıyla mezar açıldı ve DNA eşleşmesi yapıldı. Yapılan eşleşme pozitif geldi. Daha sonra babamı bulmak istedim. Tüm iddialar teyzemin eşi Ö.T.'yi gösteriyordu. Bu iddialar üzerine şikayetçi olarak DNA testi yapılmasını istedim. Bu testin sonucu da pozitif geldi. Bu sayede hem ölen anneme, hem de babama ulaşmış oldum" ifadelerini kullandı.

"Ailemi ararken mezarımı buldum"

Ailesini bulmak için çalmadığı kapı bırakmayan Ayşe Neşeli, bu süreçte kendi mezarını bulduğunu söyledi. Neşeli, "Annemi bulduktan sonra yaptığım araştırmada, annemin bir kızının olduğunu ancak doğumdan hemen sonra öldüğünü öğrendim. Aslında kendi mezarımı aramaya başladım. Aile yakınları doğan çocuğu aile mezarlığına gömdüklerini söylediler. Bu sayede kendi mezarımı da bulmuş oldum" dedi.

DNA sonuçlarını mahkemeden öğrenen Ayşe Neşeli bu sevincini adliye çıkışında ve mahallesinde davul ve zurna çaldırarak kutladı.

Ev arkadaşının üvey kuzeni olduğunu öğrenen Nimet Tosun da yaptığı açıklamada, "Ayşe Neşeli'yi engelli oğluma baksın diye evime aldım. Uzun zamandır birlikte kalıyoruz. Ayşe Neşeli ailesini bulduğunu ve abisinin kendisini görmeye geleceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Evimize gelen ve 'Ayşe'nin abisiyim' diyen kişi benim kuzenim çıktı. Çocukluğumda L.S teyzenin bir kızının doğduğunu ve doğduktan sonra öldüğünü duymuştum. Meğerse öldü denilen kız Ayşe Neşeli'ymiş" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Cami, Hukuk, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nevşehir'de 32 yıl sonra ailesini ve mezarını bulan kadın kutlamalarla karşılandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:12:48. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de 32 yıl sonra ailesini ve mezarını bulan kadın kutlamalarla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement