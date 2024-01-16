Niğde\'de Harp Malulü Gaziler Derneği, terörü lanetledi

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde verilen acı kayıpların ardından yaptığı basın açıklamasıyla terörü lanetledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Hasan İpek, dernek binasında basın toplantısı düzenledi. İpek şunları söyledi:

"Hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan, 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü cani yüzünü son olarak Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıları lanetliyoruz. Her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklar ilelebet bize vatan olsun diye 21 yiğidimiz daha toprağa tohum diye düştü. 21 vatan evladı şehit oldu; 21 can, evlat, ana, ocak, kardeş, baba ne derseniz deyin; 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık, kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük" dedi.

Meclis'in terör örgütü sempatizanlarından temizlenmesini isteyen İpek; terörün bitmesi için terörist başı Abdullah Öcalan'ın idam edilmesi, teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el konulması, devletin bütünlüğüne kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunması gerektiğini ifade etti. - NİĞDE