Nilüfer Belediyesi EMITT 2025 Turizm Fuarı'nda - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi EMITT 2025 Turizm Fuarı'nda

Nilüfer Belediyesi EMITT 2025 Turizm Fuarı\'nda

Nilüfer Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen EMITT 2025 Turizm Fuarı'nda ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Fuarda, 80 farklı ülkeden sektör profesyonelleri ve tatil tüketicileri yer aldı.

07.02.2025 16:36  Güncelleme: 16:38
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Nilüfer Belediyesi, 5-7 Şubat tarihleri arasında düzenlenen EMITT 2025 Turizm Fuarı'nda ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini yurt içi ve yurt dışından gelen konuklara tanıttı.

Turizm sektörünün önde gelen buluşma noktalarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bu yıl 28'inci kez düzenlendi. 5-7 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT 2025 Fuarı; ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan gibi 80 farklı ülkeden sektör profesyonellerini ve tatil tüketicilerini ağırladı.

Nilüfer Belediyesi de ilçenin turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile birlikte fuarda yer aldı. Dünyanın dört bir yanından sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuarda Nilüfer Belediyesi, ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel mirasını tanıtma fırsatı buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi EMITT 2025 Turizm Fuarı'nda - Son Dakika

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