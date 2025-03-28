Nilüfer Belediyesi'nde Ramazan Bayramı Bayramlaşması - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nde Ramazan Bayramı Bayramlaşması

Nilüfer Belediyesi\'nde Ramazan Bayramı Bayramlaşması

Nilüfer Belediyesi çalışanları, Ramazan Bayramı tatili öncesinde bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Şadi Özdemir, belediyenin çeşitli birimlerini ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı ve sağlık, huzur ile mutluluk dileklerinde bulundu.

28.03.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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Nilüfer Belediyesi çalışanları, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi son iş gününde bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Şadi Özdemir, belediyeye bağlı tüm birimleri ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Nilüfer Belediyesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma töreni bu yıl da gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bayram öncesinde belediye başkan yardımcılarıyla birlikte belediyeye bağlı dış birimleri tek tek ziyaret ederek, personelle bayramlaştı. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde de toplu bayramlaşma düzenlendi. Ziyaretler çerçevesinde; Zabıta Müdürlüğü, Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi, Nilüfer Kent Konseyi, Konak Kültürevi, İbrahim Yazıcı Stadyumu, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Alaaddinbey Hizmet Binası, Koza Kütüphane, Nazım Hikmet Kültürevi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi, Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi gibi birimlere gidildi.

Dış birimlerdeki ziyaretlerin ardından, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde personelle toplu bayramlaşma yapıldı. Başkan Şadi Özdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve personelle bayramlaştı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nde Ramazan Bayramı Bayramlaşması - Son Dakika

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