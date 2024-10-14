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Nilüfer'de tarımsal kalkınma zirvesi

BURSA - Nilüfer Belediyesi, NİLKOOP iş birliği ile tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek ve sürdürülebilir tarım politikası geliştirmek hedefiyle "Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı"na ev sahipliği yapıyor. 3 gün sürecek çalıştaydan çıkan sonuçlar tarım ve kooperatifçilik çalışmalarında yol gösterici olacak.

Tarımsal kalkınma için çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, üretimi teşvik etmek, tarım alanlarının korunması ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi için 'Tarımsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Çalıştayı' gerçekleştiriyor. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen çalıştayda, ortak akılla Nilüfer'in tarım potansiyelini harekete geçirecek politikalar için yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Nilüfer Nikahevi'ndeki çalıştayın açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk ve Kayıhan Pala, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Tunçel, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ile akademisyenler, meslek odaları temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir konuşmasında tarım alanlarının korunması ve kooperatifçiliğin desteklenmesi için yapılan çalışmalara vurgu yaptı. Nilüfer'de toprak analizlerinin gerçekleştirildiğini ve ne tür ürünlerin yetiştirilebileceğine dair analizlerin yapıldığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Ayrıca Hasanağa Gıda Merkezi'nde gıda ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve depolanması sağlanıyor. Kadın dernekleri de üretimlerini merkez sayesinde ekonomik değere dönüştürebiliyorlar" dedi.

'Kooperatifleşmeye destek'

Nilüfer'in Türkiye'nin en gelişmiş 8'inci ilçesi olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Kooperatifleşme modeliyle, satış güvencesi vererek, çiftçilerin üretimi doğru yapmalarını ve hatta bazı girdilerini ortak satın alma platformlarıyla daha ucuza temin etmelerini sağlayabiliriz. Arzumuz, kırsalda kooperatifler kurmak. Buna 'hayır' diyen bir kırsal mahalle görmedim; herkes sıcak yaklaşıyor. Ekiplerimiz bu konuda köylülerimizi desteklemeye çalışıyor. Kooperatifleşip ürünlerini bunun üzerinden pazarlamalarını, kendileri satamıyorlarsa, NİLKOOP üzerinden satın alarak onları harekete geçirmek istiyoruz. Bu potansiyel var; sadece üretmek ve ürettiğini doğru satmak gerekiyor" diye konuştu.

"Sürdürülebilir hayat tarımla mümkün"

Başkan Şadi Özdemir, ayrıca gençleri tarıma teşvik etmek istediklerini, sürdürülebilir bir yaşamın tarımla mümkün olacağını belirterek, "Gençlerimize tarımın gelecekte önemli bir geçim kaynağı olabileceğini göstermek ve köylerinde kalmalarını sağlamak istiyoruz. Bu yönde önemli adımlar atacağız" dedi.

Nilüfer'in köylüsü Nilüfer'in efendisi olsun anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Torunlarımız da bu toprakların o en muhteşem lezzetteki enginarını, incirini, biberini yiyebilsin. Onun için de tarımsal alanların korunması, sağlıklı gıdaya erişim için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'de tarım alanlarına yapılan kaçak yapılarla mücadelenin süreceğine, kararlı bir şekilde konunun üzerine gideceklerini sözlerine ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, tarımsal hammadde üretiminde Türkiye'nin gelecekteki durumunun ortaya koyulması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu tespitleri yıllardır yapıyoruz, şimdi yeniden inşa etme zamanı. Kırsal mahalleler boşalmış, ortalama çiftçi yaşı 56'ya gelmiş. Kırsal mahallelerde okullar kapatılmış, sosyal donatı alanları yok, genç insanların yaşama sevinci alabileceği herhangi bir mekan oluşturmadan, gençler tarıma dönsün diyerek bu meseleyi çözebilecek miyiz? O halde konunun ekonominin yanında, iktisadi, kültürel, politik, çok farklı çeşitleri var. İçinde bulunduğumuz bu yeni başlangıç döneminde, bu çalıştaydan faydalanalım, bu çıktılar bize ışık tutsun" dedi.

Nilüfer'in tarımsal potansiyelinin korunmasının önemine vurgu yapan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de, "Sanayileşme ve plansız yapılaşma bu potansiyeli tehdit ediyor. Belediye Başkanımız Şadi Özdemir'in tarımı yeniden canlandırma vizyonuna tam destek veriyoruz" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala ise, "Hepimizin karar verme süreçlerine katılarak, tarım topraklarını korumayı, bundan sonra gıda güvencesi ve gıda güvensizliğini geri planda bırakacak bir adım atmayı başarabilirsek bu hepimiz için özellikle de çocuklarımız ve gelecek kuşaklar için çok büyük değer taşıyacak" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise konuşmasında tarımın ülke ekonomisi açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Çiftçi yoksa üretim de yok. Gıda hakkı, yaşam hakkından sonra en temel haktır. Çiftçiden çok tüketicilerin düşünmesi gereken bir alandır" diye konuştu.

NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, tarımda adil ve kapsayıcı bir modeli hayata geçirmeyi istediklerini belirterek, "Bu çalıştayda elde edilecek bilgi ve öneriler, Nilüfer Belediyesi ve NilKOOP'un tarım ve kooperatifçilik politikalarına rehberlik edecektir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin umudu tarımda"

Tarım Yazarı-Gazeteci Ali Ekber Aydın, tarımda bu yılın çok zor geçtiğini vurgulayarak, "Çiftçi hangi ürünü ekse maalesef zarar etti" dedi. Konuşmasında tarımın hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getiren Aydın, "Tarım, 10 bin yıldır devam ediyor. Tarımda mutlaka çıkış yolu olacak. Türkiye'nin her şeye rağmen umudu tarımda. Sıkıntılarımız olabilir. Ama bunları aşarak, tarımdan zenginlik üretebileceğimize her zaman inandım" ifade etti.

Açılışın ardından, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, "Nilüfer İlçesindeki Arazilerin Detaylı Toprak Etüdleri, Arazi Kullanım Planı ve Köy Bazlı Güncel Arazi Kullanım Haritaları", BUÜ Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şule Turhan, Bursa İli Nilüfer İlçesi Sürdürülebilir Tarımsal Üretim Envanteri, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Bahar Yenigül ise Tarımsal Kalkınmada Örgütlenme konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştay boyunca "Ortak Akıl Masa Çalışmaları"nda yol haritası belirlenmeye çalışılacak. 3 gün sürecek çalıştayın son günü ise çalışma gruplarının sonuçları sunulacak ve beyanname hazırlanacak.