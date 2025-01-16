NÖHÜ'de Tarım Bayramı coşkusu yaşandı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarımsal Eğitim ve Öğretimin 179. yılı dolayısıyla düzenlenen Tarım Bayramı etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa ise geniş katılım sağlandı.

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı, il protokolü, tarım sektör temsilcileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte 83 öğrenci Ziraat Marşı'nı okuyarak tulumlarını giydi. Ayrıca, Niğde tarımına ve tarımsal eğitime katkıda bulunan isimlere ödülleri takdim edildi. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, 'Tarım, Gençlik ve Gelecek' başlıklı söyleşisinde gençlere tarımın gelecekteki rolü hakkında bilgi verdi. Etkinlik, Tarım Sanat Kulübü öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle devam etti.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, tarımsal eğitim ve öğretimin tarihçesini anlatarak bu alandaki önemini vurguladı. Fakültenin başarılarını ve Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin faaliyetlerini paylaşan Şekeroğlu, desteklerinden dolayı Rektör Uslu'ya teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Üniversitenin tarım-gıda alanında elde ettiği başarılara dikkat çekerek, "TÜBİTAK'ın 2023 raporunda 'Bitki Koruma' çalışmalarında Türkiye birincisi olduk. Tarım uygulama alanlarımızı 30 dekardan 1000 dekara çıkardık. Ayrıca, yüzde 100 İngilizce eğitim veren tek devlet üniversitesiyiz. Bu başarılar, tarımda öncü olduğumuzu kanıtlıyor" dedi.

Rektör Uslu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 'Tarımda Mükemmeliyet Merkezi' ilan edilmesi için çalışmalar başlatıldığını duyurduğunu belirtti. Uslu, bu gelişmenin Niğde tarımını ileriye taşıyacağını söyledi.

Program, plaket ve belge takdiminin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Rektör Uslu, etkinliğe katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti. - NİĞDE