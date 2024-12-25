Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü Kuruluyor - Son Dakika
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Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü Kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. Kurul, doğurganlığın azalması ve demografik değişimlerle ilgili tedbirler alacak. Ayrıca, Aile Enstitüsü de kurulacak; bu enstitü aile yapısının güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılması için araştırmalar yapacak, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi için çeşitli programlar düzenleyecek.

25.12.2024 03:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü'nün kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname ile nüfus politikalarının eşgüdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturulması ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, demografik yapıdaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. Kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Diyanet İşleri Başkanı, İletişim Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısının katılamadığı hallerde kurula Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlık edecek. Kurul toplantılarını 6 ayda bir gerçekleştirecek ancak başkan tarafından gerekli görülmesi halinde daha sık toplantılar yapılabilecek. Başkan tarafından gerekli görülmesi halinde kurul toplantılarına gündemle ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversite temsilcileri davet edilebilecek. Kurul çalışmalarını yürütmek için komiteler çalışma grupları oluşturabilecek.

Kurul doğurganlığın azalmasına tedbir alacak

Kurul, nüfus politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamakla yükümlü olacak. Nüfus politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği sağlayacak, politikalar ile ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaları izleyecek ve değerlendirecek. Kurul, demografik yapıda meydana gelen değişimler ve doğurganlık oranının azalmasına neden olan faktörleri inceleyecek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Ayrıca doğurganlık hızının nüfusun yenileme seviyesinin üzerinde tutulması ve aile kurumunun güçlendirilmesi suretiyle sağlıklı ve dinamik nüfus yapısının korunması için kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturacak.

Kurul için sekretarya kurulacak

Kurulun sekretarya hizmetleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bir bakan yardımcısı ve yeterli sayıda personel görevlendirilecek. Sekretarya, kurulun görev alanına giren politika ve program önceliklerini yansıtan eylem planının hazırlık, uygulama ve izleme çalışmalarını ilgili kurumla koordine ederek yönetecek. Kurul toplantılarına yönelik üyelerin gündem önerilerini başkana sunacak. Toplantıların davetlerini yapacak ve gündeme ilişkin bilgileri üyelerle paylaşacak ve kurulda alınan kararların uygulanmasına yönelik izleme ve değerlendirme sonuçlarını kurula sunacak.

Aile Enstitüsü'nün kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan bir başka kararname ile ise Aile Enstitüsü kurulacak. Enstitü; Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahının artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile ilgili politikalarla ilgili araştırmalar üzerine çalışacak. Ayrıca sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi için uzmanlık ve sertifika programları ile seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyebilecek. Enstitü teşkilatı Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşacak. Genel Müdürlükte daire başkanlarının sayısı 4'ü geçemeyecek. Yönetim Kurulu Başkanı bakan olacak ve yönetim kurulu 9 üyeden oluşacak. Kurul en az 2 ayda bir toplanacak. Danışma kurulu ise 15 üyeden oluşacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü Kuruluyor - Son Dakika

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