Nurol Teknoloji\'den Muhabirlere Güvenlik Desteği

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Türkiye'nin yerli sermaye ile kurulan dev firmalarından biri olan Nurol Teknoloji, çatışma bölgelerinde görev yapacak basın mensuplarının kullanması için Muhabirler Derneğine 10 adet balistik yelek hediye etti.

Ankara merkezli Muhabirler Derneği, kriz ve çatışma bölgelerinde görev yapacak üyelerine güvenlik desteği sağlamak amacıyla Türkiye'de tek, dünyada ise birkaç firmadan biri olan Nurol Teknoloji ile iş birliği yaptı.

İş birliği kapsamında Nurol Holding bağlısı Nurol Teknoloji, kriz ve çatışma bölgelerinde görev yapacak muhabirlerin kullanması amacıyla kendi üretimi olan ve dünyanın dört bir yanında hayat kurtarmaya devam eden combat proven (Sahada kullanılan ve kendisini kanıtlamış) balistik yeleklerden 10 adet Muhabirler Derneğine hediye etti.

Yeleklerin Muhabirler Derneğine teslimi, Nurol Teknoloji tesislerinde gerçekleşti

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, Başkan Yardımcısı ve Vekili Demet Soyuçok, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hülya Keklik, Beyazıt Cebeci, Yönetim Kurulu Üyeleri Teoman Korkmaz ve Selçuk Böke ile Genel Sekreter Aysun Pancar, yelekleri teslim almak üzere Nurol Teknoloji tesislerine gitti.

Teslimat öncesinde, Nurol Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Serpil Gönenç Dinçer, Nurol Teknolojinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"İyileri Korumaya Devam Ediyoruz"

Nurol Teknolojinin 2008 yılında ileri teknik balistik seramik üretmek amacıyla kurulan bir Nurol Holding şirketi olduğunu belirten Dinçer, kuruldukları günden bu yana araştırma ve geliştirmeyi ön planda tuttuklarını, üretim altyapısı için gerekli olan yüksek sıcaklık sinter fırınlarını dahi geliştirip üreterek ürün geliştirme çalışmalarında önemli mesafeler kat ettiklerini kaydetti.

"İyileri korumaya devam ediyoruz" diyen Dinçer, bugün Türk güvenlik birimlerinin balistik yelek, kalkan, nöbet kulübesi gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını; yine askeri zırhlı araçlarda, MİLGEM sınıfı gemilerde ve TSK envanterindeki bazı helikopterlerde Nurol Teknolojinin zırh çözümlerinin kullanıldığını söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya çok sayıda balistik yelek gönderdiklerini hatırlatan Dinçer, basına da yansıdığı şekilde, pek çok Ukrayna askerinin hayatının Nurol Teknoloji üretimi balistik yelekler sayesinde kurtulduğunun altını çizdi.

Dinçer, Nurol Teknolojinin küresel alanda ayak izini artırmaya devam ettiğini belirterek, bu yılın başında Almanya'da ileri teknoloji seramik tozları üreten Industriekeramik Hochrhein (IKH) firmasını satın aldıklarını ve birlikte geliştirdikleri seramik tozu reçetelerinin dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığını ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde açtıkları fabrikadan da bahseden Serpil Gönenç Dinçer, bu ülke güvenlik kuvvetlerinin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydetti.

"Güvenliğe Yönelik Katkılar Sadece Fiziksel Bir Koruma Değil, Psikolojik Bir Güç de Sağlıyor"

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan ise yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız bu iş birliği ile gazetecilik mesleğinin en temel taşlarından biri olan gazeteci güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin doğru habercilik için canla başla mücadele ettiklerini belirten Yücesan, "Savaş bölgeleri, çatışma alanları, toplumsal olaylar ve daha pek çok riskli sahada meslektaşlarımız ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek için görevlerini yerine getirirken hayati tehlike ile karşı karşıya kalabiliyor. Balistik yelek gibi koruyucu ekipmanlar, bu zorlu koşullarda çalışan gazeteci meslektaşlarımın hayatta kalabilmeleri için bir güvenlik kalkanı oluşturuyor" dedi.

Yücesan, şöyle devam etti:

"Nurol Holding'in desteği sadece ayni bir katkı değil, aynı zamanda gazetecilerin güvenliğine verdiği önemin ve basın mesleğine duyduğu saygının bir göstergesidir. Güvenliğimize yönelik bu katkı bizlere sadece fiziksel koruma değil aynı zamanda psikolojik bir güç de sağlayacak zira biliyoruz ki haberin peşinden gitmek ve halkı doğru bilgilendirmek, ancak güvenliğimiz sağlandığında tam anlamıyla mümkün olabilir."

"Muhabirler Derneği Olarak El Birliği ile Çalışmaya Devam Edeceğiz. Sahadaki Arkadaşlarımıza Desteğimiz ile Yanlarında Olacağız"

Berrin Yücesan, basın mensuplarının kendi çıkarını göz etmeden, her zaman kamuoyunu bilgilendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"Bizler, doğru haberi, doğru zamanda, doğru şekilde kamuoyuna ulaştırma sorumluluğuna sahipken, güvenliğimizin sağlanması en temel hakkımız" diyen Yücesan, şunları ifade etti:

"Bu anlamlı desteği veren Nurol Teknolojiye teşekkürlerimizi sunarken, tüm meslektaşlarımızın da her zaman güvenli bir şekilde, özgürce ve cesurca görevlerini yerine getirmelerini temenni ediyorum. Bu tür iş birliklerinin daha fazla basın mensubunun güvenliğini sağlayacak ve basın özgürlüğüne katkıda bulunacak projelere ilham vereceğini umuyoruz. Hep birlikte daha güçlü, daha güvenli ve özgür bir basın için Muhabirler Derneği olarak el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz; sahadaki arkadaşlarımıza desteğimiz ile yanlarında olacağız."

Daha sonra Nurol Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Serpil Gönenç Dinçer ve Kurumsal İletişim Müdürü Erhan Bilgin, balistik yelekleri Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan'a teslim etti.

Muhabirler Derneği ve Nurol Teknoloji iş birliğiyle tedarik edilen balistik yelekler, kriz ve çatışma bölgelerine gönderilen basın mensuplarının daha güvenli bir şekilde görev yapmasına önemli katkı sağlayacak.

İnşaat, savunma, finans ve madencilik gibi farklı sektörlerde farklı şirketleri ile faaliyetlerini sürdüren Nurol Holding'in savunma sektöründe faaliyet gösteren üç firması bulunuyor.

Bunlar, FNSS, Nurol Makina ve Nurol Teknoloji

Türkiye'nin ilk ve tek ileri teknik seramik üreticisi olan Nurol Teknoloji, kendi geliştirdiği proseslerle Türkiye'yi Bor Karbür seramiği üretebilen dünyadaki sayılı ülkeler arasına soktu.

Sahip olduğu makine parkı, nitelikli insan kaynağı, kalite altyapısı, akredite balistik laboratuvarları ve Ar-Ge vizyonu ile personel koruma, araç koruma ve yapısal koruma alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarına özel olarak oluşturduğu balistik çözümler gerek Türkiye'de gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde güvenlik güçleri tarafından güvenle kullanılıyor.

Nurol Holding, sosyal sorumluluk projelerinde de adından sıkça söz ettiriyor. - ANKARA