Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kırsal mahalleleri ziyaret ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Bölgesinde bulunan kırsal mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt, Odunpazarı Bölgesinde bulunan kırsal mahalleleri ziyaret ediyor. Başkan Kurt, son olarak Sevinç, Ağapınar, Kireç ve Karahüyük Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Kurt'a ziyaretlerinde CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan eşlik etti. Başkan Kurt'un ilk adresi Sevinç Mahallesi oldu. Odunpazarı Belediyesi'nin Sevinç Mahallesi'nde açtığı Sevinç Halk Merkezi'ne giden Başkan Kurt, Sevinç Mahalle Muhtarı Tekin Işlı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt, Sevinç Mahallesi'nin ardından Ağapınar Mahallesi'ne gitti. Burada Ağapınar Mahalle Muhtarı Engin Erşan ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt'un bir sonraki adresi Kireç oldu. Kireç Mahalle Muhtarı Mustafa Doğan ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, Kireç Mahallesi'nin ardından Karahüyük'e giderek Karahüyük Mahalle Muhtarı Abdullah Bilgiç ve mahalle sakinleri ile buluştu.

Gittiği mahallelerde mahalle sakinleriyle çay içen, sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve dileklerini dinledi. Mahalle sakinlerine sıcak ev sahiplikleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmaları anlattı. Odunpazarı Belediyesi'nde beşikten mezara kadar 24 saat hizmet eden bir mantığa sahip olduklarını belirten Başkan Kurt, kreşler, spor alanları yaptıklarını söyledi. Büyük yatırımlarla yaşlılar için bakım merkezleri yaptıklarını kaydeden Başkan Kurt, "Esas olarak halka dokunacak, o bölgenin ihtiyacını giderecek işleri yapmaya çalıştık. Tasarruf yaparak, doğru yere yatırım yaptık. Sevinç, Çavlum, Ağapınar ve Kireç Mahallelerine taziye evi yapacağımıza dair söz vermiştik. Hemşerilerimize verdiğimiz sözü yerine getirdik ve taziye evi çalışmalarımızı tamamladık" dedi. - ESKİŞEHİR