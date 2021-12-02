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Öğrencilerin mavi hareketi engellilere umut oldu - Son Dakika

Öğrencilerin mavi hareketi engellilere umut oldu

02.12.2021 11:27
Öğrencilerin mavi hareketi engellilere umut oldu

Kütahya'da, lise öğrencilerinin başlattıkları 'Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz' kampanyası ile toplanan mavi kapaklar, iki engellinin akülü araba ihtiyacını karşıladı.

Kütahya'da, lise öğrencilerinin başlattıkları 'Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz' kampanyası ile toplanan mavi kapaklar, iki engellinin akülü araba ihtiyacını karşıladı.

Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başlattıkları 'Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz' kampanyası ile toplanan mavi kapaklar ile alınan 2 akülü araba, Dünya Engelliler Günü vesilesi ile düzenlenen program ile sahiplerine verildi.

Törende konuşan Türkiye Sakarlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, "Şunu çok iyi bilelim ki biz bugün burada varın yokuz ancak siz öğrenciler bizlerin geleceğisiniz. Biz geleceği hazırlıyoruz, gelecek sizlerin. Sizler bu düşünceler ile giderseniz inanın ileride sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Her biriniz yarınlarımızda görev alacaksınız" dedi.

Öğrencilerin başlatmış olduğu kampanyadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kütahya Valisi Ali Çelik, "Gençlerimizin hem kendileri ile bir ekip oluşturup bir iş yapabildiklerini göstermeleri hem de faydalı olduklarını anlamaları ve hissetmeleri bence burada olmazdaki anı güzelliğini kat ve kat artırıyor. Engelli bireylerin sosyal hayatta yaşamın her anında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek onlara empati yapma duygumuzu geliştirmek bir nebzede olsa onların önlerinde ki engelleri ortadan kaldırmak için hepimizin, herkesin farkındalığını desteklemek. Ampute milli takımımızın aldığı 2 tane Avrupa şampiyonluğu, paralimpik olimpiyatlarda elde edilen sporcularımızın başarıları ve Kütahya'mızda engelli bireylerimizin katıldıkları yarışmalarda almış olduğu dereceler onların bizlerin moral ve motivasyonlarımızı artıran, çabamızın ve gayretimizin büyümesine vesile olan unsurlar. Bu anlamda öğrencilerimizin içlerinde büyüttükleri " Kötülük için bir şey yapamayız ancak iyiliği büyütebiliriz' sloganı bence hayat boyu içlerinde kalması temenni ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Öğrencilerin mavi hareketi engellilere umut oldu

Dünya Engelliler Günü, Anadolu Lisesi, Yoncalı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerin mavi hareketi engellilere umut oldu - Son Dakika


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