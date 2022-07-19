Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika
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Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı

19.07.2022 14:15

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir'de kadınların Gölet'teki ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülen olayın iç yüzü emniyetin açıklamasıyla aydınlandı. Aylardır ördekleri beslediklerini anlatan Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri, "Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık" dedi.

Başakşehir Bahçeşehir'de bir kadının Gölet'teki ördekleri çantasına koyarak götürdüğü yönünde sosyal medyada yayılan görüntüler gündemde yer bulmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla konunun aslı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personel ile görüşen polis ekipleri ördeklerin Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri isimli kadına ait olduğunu belirledi.

Bahçeşehir'deki ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı

Ördekleri Gölet'e bırakmak isteyen kadınlara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine genç kadının ördekleri yanına alarak parktan ayrıldığı öğrenildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcıdan tepki alan Zeynep El Zuheyri, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bahçeşehir'deki ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA KOMŞULAR İZİN VERMEDİ"

3 ay önce Ramazan ayında Eminönü'nden ördekleri aldıklarını ifade eden Zeynep El Zuheyri, "Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı" dedi.

Bahçeşehir'deki ördekleri çantasına koydukları iddia edilen kadın yaşananları anlattı

"KOMŞULAR RAHATSIZ OLDU"

Ördekleri neden bıraktıklarını söyleyen Zeynep El Zuheyri, "Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Başakşehir, Irak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı - Son Dakika
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