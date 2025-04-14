Ordu'dan Azerbaycan'a 7 Bin Fidan Gönderildi - Son Dakika
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Ordu'dan Azerbaycan'a 7 Bin Fidan Gönderildi

Ordu\'dan Azerbaycan\'a 7 Bin Fidan Gönderildi

Ordu'dan gönderilen 7 bin 200 fidan, Azerbaycan'ın Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde kullanılacak.

14.04.2025 17:48
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Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından 3tır dolusu 7 bin 200 adet orman fidanı, Azerbaycan'ın Karabağ-Doğu Zengezur bölgesine gönderildi.

Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Birinci Yardımcısı Reşad İsmayilov tarafından Tarım ve Orman İbrahim Yumaklı'ya hitaben yazılan mektupta; 20-23 Şubat 2025 tarihleri arasındaki heyetlerinin Ankara ziyaretlerinde varılan mutabakat çerçevesinde, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinde 2025 yılında yürütülecek orman rehabilitasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan farklı türlerde 100 bin adet orman fidanı ve 100 kilogram tohum, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetine hediye edildi.

Türkiye'de bulunan farklı fidanlıklardan hediye edilen 100 bin adet fidanın 7 bin 200 adedi, Ordu Orman Fidanlığından gelir getirici tür kapsamında, 6 bin adet 3 yaşındaki aronya fidanı, bin 200 adet 3 yaşındaki bal ormancılığı ve yaban hayatı canlıların beslenme ihtiyacı için dağ muşmulası fidanı olmak üzere toplamda 7 bin 200 adet fidan, 3 tıra yüklenerek, Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından Azerbaycan'a uğurlandı. Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program ile gönderilen fidanlar, Karabağ ve Doğu Zengezur'da toprakla buluşarak, Azerbaycan'ın geleceğine nefes olacak.

Vali Muammer Erol fidanların yolcu edilmesinin ardından, Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Ordu Fidanlık Müdürlüğü sahasında başta trüf aşılı fidan yetiştiriciliği olmak üzere çeşitli çiçek ve bitkilerin aşılamalarının yapıldığı serayı gezerek, incelemelerde bulundu. Vali Erol, Ordu Orman Fidanlık Müdürü Esra Solmaz Akşit'ten trüf aşılı fidan üretimi ve aşılamanın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak dinledi.

Esra Akşit, trüf mantarının toprak altında fındık ağaçlarının köklerine tutunarak beslendiğini belirterek, mantarın ve fındığın gelişiminin verimli olacağına, ekonomik değerinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Vali Muammer Erol, 140 çeşit fidan türünün üretildiği fidanlık çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ordu'dan Azerbaycan'a 7 Bin Fidan Gönderildi - Son Dakika

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