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Ortaca Belediyesi'nin Dalyan Kanalı projesine yürütmenin durdurulması kararı - Son Dakika
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Ortaca Belediyesi'nin Dalyan Kanalı projesine yürütmenin durdurulması kararı

Muğla 3. İdare Mahkemesi, MHP'li Ortaca Belediyesi'nin Dalyan Kanalı kenarında yapımına başladığı Yat-Tekne Yanaşma ve Bağlanma Yeri projesi için 'ÇED gereklidir' diyerek yürütmenin durdurulması kararı verdi. Turizmci Ethem Serazat İleri, mahkeme kararına rağmen projeye devam edildiğini söyledi.

17.01.2024 - 14:31,
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ESMA TURAN

Muğla 3. İdare Mahkemesi, MHP'li Ortaca Belediyesi'nin Dalyan Kanalı kenarında yapımına başladığı Yat-Tekne Yanaşma ve Bağlanma Yeri projesi için 'ÇED gereklidir' diyerek yürütmenin durdurulması kararı verdi. Davayı açan turizmci Ethem Serazat İleri, mahkeme kararına rağmen projeye devam edildiğini söyledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Dalyan Kanalı'na Ortaca Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yat-Tekne Yanaşma ve Bağlanma Yeri projesine, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

BİLİRKİŞİ 'ÇED GEREKLİDİR' DEDİ

Dalyan'da yaşayan ve turizm işletmeciliği yapan Ethem Serazat İleri, Dalyan Kanalı'ndaki teknelerin dağınık bir şekilde durduğunu, projeyle Dalyan Kanalı'nda çalışan yaklaşık 750 teknenin buraya park edeceğini ve bunun bölgede çevre faciasına yol açacağını ileri sürerek, kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için Muğla 3. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

Açılan dava üzerine beş kişilik bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı. Bilirkişi tarafından alanda yapılan incelemeden sonra mahkemeye sunulan raporda, proje tanıtım dosyasında eksiklikler olduğu kanaatine varıldı. Raporda 'Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir' kararının yerinde olmadığı, bölgenin hassasiyeti göz önüne alınarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun olması gerektiği belirtildi. Muğla 3. İdare Mahkemesi ise 29 Aralık 2023'te, Dalyan Kanalı Yat, Tekne Yanaşma ve Bağlama Projesi hakkında ÇED raporu olmadığı gerekçesiyle dava sonuna kadar yürütmenin durdurulması kararını oy birliği ile aldı. Kararda, 'ÇED Olumlu' veya 'ÇED Gerekli Değildir' kararı alınmadıkça projenin başlanamayacağı da ifade edildi.

"ALANDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Ethem Serazat İleri, mahkeme kararına rağmen çalışmaların devam ettiğini iddia etti. İleri, şunları söyledi:

"Projenin ismi, Dalyan merkez tekne kirliliğinin buraya aktarılması. Yani tekne kirliliğinin buraya aktarılması. Orası zaten ölmüş vaziyetteydi. Şimdi oranın bütün pisliğini buraya getirdiler. Burada ne kaplumbağa kaldı. Teknelerin bıraktıkları yağlar, tuvalet artıkları... Adam 4 aydır şuraya yatını park etmiş adam, içinde 4 kişi yiyip içip yatıyorlar. Bütün o pislikler kanalın içine gidiyor. Biz mahkemeye verdik. 5 kişilik bilirkişi tayin edildi. Geldiler burada keşif yaptılar. Neredeyse 5'te 5 buraya iskelenin zararlı olduğu raporu çıktı. Bilirkişi raporuna rağmen daha mahkemeden karar çıkmadan 2 hafta önce pata küte ikinci etaba başladılar. 1 hafta kadar sonrada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bu karara rağmen hala devam ediyorlar. Buraya yaklaşık 500 tane tekne bağlamayı düşünüyorlar. Şu an burada 50 tane falan tekne var. 500 tane gelecek diye söylüyorlar. Onun bıraktığı kirliliği tahmin bile etmek zor. İşletmemizi kenara bıraktık, burası 3. derece koruma bölgesi. Bize 'Sazlıklara dokunamayacaksınız, çivi çakmayacaksınız' dediler. 70 metre kıyımız var. Hiçbir şey yapmadık. Nitekim o yüzden de kaplumbağalar geldi. Birilerinin buna dur demesi lazım."

Ortaca Belediyesi\'nin Dalyan Kanalı projesine yürütmenin durdurulması kararı
Kaynak: ANKA
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