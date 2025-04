Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin Her Bir Meydanında, Her Bir Vicdanında"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, " Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanına atanlar zannediyor ki Ekrem İmamoğlu şu an Silivri zindanında. Hayır, Ekrem İmamoğlu bu kürsüde konuşuyor. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin her bir meydanında, her bir vicdanında" diye konuştu.

Başkan Kaya, CHP Trabzon İl Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine katıldı.

Törende, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Ortahisar Belediye Meclis Üyeleri, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı Kaan Kurtoğlu, CHP Ortahisar Gençlik Kolları Başkanı Enes Turan Saral ve partililer yer aldı.

Başkan Kaya konuşmasında, Ulusal Egemenlik Bayramı'nda milletin iradesiyle seçilen Ekrem İmamoğlu ve daha birçok ismin, "Silivri zindanlarında tutsak edilmesinin" kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Kaya, şunları kaydetti:

"Bugünü coşkuyla kutlamak, hepimizin vatandaşlık görevidir"

"23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin bundan 105 yıl önce açılış tarihi. ve milli egemenliğin, ulusal egemenliğin, milletimize verilişinin 105. yıldönümü. Şimdi, hep 'milli egemenlik milli egemenlik' diyoruz da, nedir bu milli egemenlik? Bunu birçokları yüzeysel bir sözmüş gibi değerlendiriyor. Hepimiz biliyoruz ki milli egemenlik, milleti yönetecek olanları milletin seçmesi demektir. Bu topraklar, imparatorluk topraklarıydı, Osmanlı İmparatorluğu bizim geçmişimiz, oradan geliyoruz. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahımız vardı, padişahın ailesi vardı, çocukları vardı, kardeşleri vardı. Hiç seçmeye seçilmeye gerek duymaksızın egemenlik, yönetme yetkisi o ailenin fertlerine veriliyordu. Ta ki ne zamana kadar? 1920'ye kadar. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 'Hayır' dedi. 'Millet kendine baş olacak olanı, milleti yönetecek olanı, kendi seçecek' dedi. ve ulusal egemenliği Türk milletine verdi. Bu kadar önemli, bu kadar kıymetli, bu kadar anlamlı bir gündür bugün. O yüzden bugünü coşkuyla kutlamak, hepimizin vatandaşlık görevidir. Milletleri millet yapan milli bayramlarıdır, dini bayramlarıdır, değerleridir, gelenekleridir, dinidir, örfüdür, adetidir. Bunlar bizden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Buna asla izin vermemeliyiz. Eğer Türk milleti olarak, tarih boyunca var olduğumuz gibi bundan sonra da var olacaksak, milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı ve bizi biz yapan değerlerimizi sonuna kadar savunmak zorundayız.

"Ekrem İmamoğlu, Silivri zindanlarında tutsaktır"

Kıymetli dostlarım, 'milli irade' diyoruz, 'milletin egemenliği' diyoruz. Ama bugün, bu topraklarda milletin özgür iradesiyle, milletin egemenliğiyle seçtiği İstanbul Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Silivri zindanlarında tutsaktır. Bunu asla kabul etmiyoruz! ve yine Trabzon'umuzun evladı, Mehmet Murat Çalık kardeşimiz, milletin iradesiyle seçilmiş Beylikdüzü Belediye Başkanımız Silivri zindanlarında tutsaktır. ve yine milletin iradesiyle seçilmiş birçok arkadaşımız, Atatürk'ün bizlere verdiği o güçle seçilmiş olmalarına rağmen bugün hepsi özgürlüklerinden alıkonulmuş, haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir biçimde Silivri zindanlarında tutulmaktadır. Bunu hiçbir vicdanın kabul etmesi mümkün değildir. Bizler de kabul etmiyoruz ve tüm gücümüzle itiraz ediyoruz! Ekrem İmamoğlu'nu Silivri zindanına atanlar zannediyor ki, Ekrem İmamoğlu şu an Silivri zindanında. Hayır, Ekrem İmamoğlu bu kürsüde konuşuyor. Ekrem İmamoğlu burada. Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin her bir meydanında. Her bir vicdanında Ekrem İmamoğlu bugün! Onu Silivri zindanına atarak, orada tutarak, milletten uzak tutacaklarını ve başlattığı kutsal yürüyüşe engel olacaklarını zannediyorlar. Asla güçleri yetmeyecek! Büyük olan millettir, aslolan millettir. Millet ne diyorsa, o olacaktır.

"Ona olan minnet borcumuz, şükran borcumuz hiç bitmeyecek"

Bugün çocuklarımızın bayramı. Büyük Önderimiz bunu öngörüp çocuklarına bayram armağan eden tek lider. O yüzden diyoruz ki o Mavi Gözlü Dev, dünyanın gördüğü ve göreceği en büyük lider. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün varlığıyla ne kadar gurur duysak, ne kadar onur duysak azdır! Okudukça, öğrendikçe, yaptıklarını anladıkça. Ona olan minnet borcumuz, şükran borcumuz hiç bitmeyecek. Ben, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum."

Bugünün çocuklarının, Türkiye'nin geleceği ve aydınlık yüzleri olacağını belirten Kaya, çocukların en iyi şekilde yetişebilmesi için herkese önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"'Bir çocuğun gülmesi dünyayı güzelleştirir' diyorum"

"Çocuklarımıza bayram armağan eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu biliyordu: Bugünün çocukları, yarının büyükleri olacak. Biz de çocuktuk, büyüdük ve bugün milletimizin iradesiyle belediye başkanı olduk. Trabzon'da, Ortahisar'da, yöneticilik yapıyoruz. Her birimiz oralardan geliyoruz. O yüzden bir çocuğun yüzünün gülmesi, bir çocuğun mutluluğu, çocuklarımızın özgür büyüyebilmesi, düşünen çocuklar, sorgulayan çocuklar, kitap okuyan çocuklar olarak yetişebilmesi, her birimizin boynunun borcudur. Bu çocuklarımız ülkemizin güzel geleceği, aydınlık yarınları olacak. O yüzden 'Bir çocuğun gülmesi dünyayı güzelleştirir' diyorum. Hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyorum."