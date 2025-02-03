Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Yangın Denetimlerinde Mevzuat Hükümlerine Aykırı İş Yerleriyle İlgili Birçok Sıkıntımız Var, Gereğini Yapacağız"

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(TRABZON) - Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, şubat ayı Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, otellerde denetim yapacaklarını ve denetimden geçmeyen otelleri kapatabileceklerini belirterek, "Gördük ki denetimlerde, özellikle yangın denetimlerinde mevzuat hükümlerine aykırı iş yerleriyle ilgili birçok sıkıntımız var. Bununla ilgili Valiliğimizin tespitleri var, dolayısıyla Valiliğimizden gelen kapatma yazılarının gereğini yapacağız" diye konuştu.

Ortahisar Belediye Meclisi'nin şubat ayı toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Kaya başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının açılışında Başkan Kaya, geçen ayki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ahmet Kaya, 2020 yılında Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edilen Mehmet Akif Ersoy Spor Kompleksi'nin tahsis süresinin uzatılması için sözleşmeyi yenilemek amacıyla talepte bulunduklarını ancak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün spor kompleksini devralma talebiyle karşılaştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile görüştüğünü kaydeden Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Lokman Beye, şimdiye kadar Ortahisar Belediyesi'ne tahsisi yapılan spor kompleksinin 'neden belediyeden alınmak istediğini' sordum. Kendisine 'Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen bir belediye olmamızla bir ilgisi var mı? AK Parti'ye tahsis edilen yer bize neden edilmiyor?' dedim. Kendisi de bunun Trabzon'a özel bir durum olmadığını ve genel bir uygulama olduğunu söyledi. Bunun üzerine ben de ancak iki şartla bu karara uyabileceğimizi ifade ettim. Birincisi orada çalışan personelin mağdur olmasına, haksızlığa uğramasına asla izin vermem. İkincisi ise yüzme havuzuna Ortahisar Belediyesi olarak yakın bir geçmişte masraflar yaptık, bu masrafların tarafımıza ödenmesidir. Bu iki konuda gereğini yapmaları halinde üzerimize düşeni yapacağımızı söyledim. O da yapılan masrafın tarafımıza ödenmesinin Spor Toto aracılığıyla yardımcı olabileceklerini belirtti ancak personel konusunda, sözleşmeli personel çalıştıramayacaklarını, KPSS ile personel alabileceklerini söyledi. Ben de 'Bu sorun çözülmeden somut bir adım atamam, bu sıkıntının giderilmesini beklemek zorundayım' dedim."

"Burada biraz keyfiyet, biraz siyaset var"

Belediye'nin ağır borç yüküne ve karşı karşıya olduğu ekonomik tabloya rağmen işçi çıkarmadıklarını hatırlatan Başkan Kaya, 2014 yılında kurulan Ortahisar Belediyesi'nin 10 yıl içinde bin 150 personeli işe almasının bütün dengeleri bozduğunu söyledi. Hiçbir zaman personel çıkarmak gibi bir düşünceye sahip olmadığını dile getiren Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Ortahisar Belediye'miz 2014 yılında kurulmuş. Kurulduğu zaman 648 personel varmış. Sonra bin 150 personel daha alınmış. Belediyenin sınırları aynı, değişmedi. Belediye aynı, hizmet alanları aynı, faaliyetler aynı ama bin 150 personel alınmış. Oran dengesi bozulmuş. Bin 744 personelle başladık işe, şu anda bin 691 personelimiz var. Gelen para personel maaşının yarısını ödemeye yetiyor. Normalde İlbank'tan gelen para, personel maaşını öder, bizde ancak yarısını ödemeye yetiyor. Geri kalan yarısını da her ay bir şekilde bulup buluşturup sadece maaş ödeyebiliyoruz. Böyle bir sistem devraldık. Gelir-gider dengesi, personel tablosu o kadar bozuktu ki mecburen kredi destekleriyle ya da başka desteklerle ile çark dönüyordu. Şimdi bu kesintiler de devreye girince, bütünüyle sistem bozuldu. Yani ihtiyaçtan fazla insan alınmış kuruma. 648 personelle kurulan bir kurum, bin 750'ye nasıl çıkar? Dolayısıyla burada biraz keyfiyet, biraz siyaset var. Altını nasıl doldurursak dolduralım ama bugün geldiğimiz tablonun çıkış noktası orası. Bu tablo bugün kendi çapında dönerken bu kesintiler de devreye girince artık dönmez oldu.

"Kesintiler bir ay daha devam ederse biz artık eli kolu bağlanmış bir belediye haline geleceğiz"

Belediye'nin gelirlerinden 2 ayda 68 milyon lira kesinti yapıldığını, böylece çok sıkıntılı ve yönetilmesi güç bir tablonun ortaya çıktığını ifade eden Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Kesintinin gerekçesi de geçmişe dönük SGK ve vergi borçları. Devlette devamlılık esastır, sonuçta bu kurumun borcu bizden önce görev yapan arkadaşlar bu paraları alıp cebine koymadılar, hizmet ettiler. Ama gönül isterdi ki o dönemde de SGK ve vergi borçları da ödensin. Bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediyemiz bunu ödemiş. Bizim şirketlerde çok ağır bir vergi ve SGK borcu oluşmuş. Faiz yükü çok fazla, 200 küsur milyonluk faiz yükü. Şimdi bu yükün bizden her ay kesiliyor olması, gerçekten elimizi kolumuzu bağlıyor. Ben hiçbir arkadaşımın işten çıkarılmasını doğru bulmuyorum. Ama geldiğimiz noktada çok büyük sıkıntı içindeyiz. Bu kesintiler bir ay daha devam ederse biz artık eli kolu bağlanmış bir belediye haline geleceğiz. Bu ne demek? İşte az önce bahsettiğim ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına süt dağıtamayacağız. Halk Ekmek uygulaması ve diğer halk yararına olan kömür, odun, soba dağıtımını yapamaz hale geleceğiz. Bizim yapmadığımız bir borç bütünüyle faiziyle bizden kesiliyor."

"Bu konuda toleransımız yok"

Kendisine işçi çıkarması yönünde telkinler yapıldığını ancak kendisinin işçi çıkarmayı kabul etmediğini aktaran Başkan Kaya, "Personelimizin vatandaşlarımıza karşı davranışları ile ilgili meseleleri dikkatle takip ediyoruz. Bazı arkadaşların işe gelmediğini, geç geldiğini, verilen görevi yapmadığını, vatandaşa kötü davrandığını, bu ve benzeri duyumları alıyoruz. Personel Müdürümüz de hassasiyetle meseleyi takip ediyor. Bu konuda toleransımız yok. Bazı arkadaşlar keyfiyetle işe gelmiyor, verilen görevi yapmıyor, lakayt davranıyorsa, bundan sonra onlara ilişkin bazı tasarruflarımız olacak" diye konuştu.

"Valiliğimizden gelen kapatma yazılarının gereğini yapacağız"

Bolu Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın faciasından sonra Trabzon Valiliği tarafından gönderilen yazının gereği olarak otellerde ve konaklama tesislerinde mevzuatlara uymayanlarla ilgili kapatma dahil gerekli müeyyideleri uygulayacaklarını belirten Başkan Kaya, "Gördük ki, denetimlerde, özellikle yangın denetimlerinde mevzuat hükümlerine aykırı iş yerleriyle ilgili birçok sıkıntımız var. Bununla ilgili Valiliğimizin tespitleri var, dolayısıyla Valiliğimizden gelen kapatma yazılarının gereğini yapacağız. Sanıyorum kolluk kuvvetleri bize eşlik edecektir, zabıtamızı milletin önüne atamayız. Dolayısıyla kolluğun nezaretinde konaklama yerlerine işlem yapacağız. Eksiklerini kısa sürede düzeltebilme olanağı olanlar olursa onlara yine yardımcı olmaya çalışacağız ama yine valiliğimiz tarafından bizlere verilen görevi yapmakla mükellefiz" dedi.

Konuşmaların ardından gündem dışı maddeler müzakere edilerek gündeme alındı ve ilgili komisyonlara gönderildi. Gündemdeki maddeler ise oy birliğiyle kabul edildi.