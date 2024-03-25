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- Oryantiring'de 57. Alay için koşmanın heyecanını yaşadılar

KÜTAHYA - Kütahya'da düzenlenen Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma Oryantiring Yarışı'nda sporcular, hedef bulma yarışında mücadele etti.

Sporcular, haritada yer alan hedefleri bularak, Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'ndaki parkuru tamamladı. 5 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, kendi kategorilerinde derece elde eden sporcular, yarışma sonunda madalyalarını ve Kütahya Belediyesi'nin hazırlamış olduğu hediyeleri aldılar. Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda gerçekleşen yarışmada, kulüp sporcuları, bu branşa yeni başlayan sporcular ve yarışmayı izleyip hoşuna gittiği için arazide katılım sağlayan halk ile hedef bulma yarışında mücadele etti. Haritada yer alan hedefleri bulmak için birbirleriyle kıyasıya yarışan sporcular, unutulmaz bir mücadeleye imza attılar.

Derece elde eden sporcular, yarışma alanının oldukça güzel olduğunu ifade ederlerken, 57. Alay için koşmanın heyecanını yaşadıklarını belirttiler.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Oryantiring Antrenörü aynı zamanda il temsilcisi Nadire Ulutaş, yarışma sonunda yaptığı açıklamada, "18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitlerini Anma Oryantiring yarışını başarı ile tamamladık. Arazinin haritasının çıkarılması için Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından destek verildi. Kendilerine teşekkür ederiz. Kategori olarak genç erkek, genç kız, yıldız erkek, yıldız kız ve küçükler olmak üzere 5 kategoride yarışmamızı tamamlamış olduk. Küçükler kategorisinde sporcularımız velileri ile yarışı tamamladı. Dereceye giren sporcularımıza Gençlik Spor il müdürlüğü tarafından madalyaları verildi. Ayrıca Belediye Başkanımız Alim Işık tarafından da sporcularımıza hediyeleri teslim edildi. Toplamda yüze yakın sporcumuz katılım gerçekleştirdi. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü Tavşanlı ilçesinde bir yarışma planlamaktayız. Katılım sağlamak isteyen, branşı öğrenmek isteyen ilgisi olan sporcularımızı bu yarışmalara bekliyoruz" dedi.

Yarışma sonunda sporcular aileleri ile birlikte Yedigöller 100. Yıl Kültür Parkı'nda güzel vakit geçirdiler.