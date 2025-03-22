Osmaniye'de Barış Çağrısı - Son Dakika
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Osmaniye'de Barış Çağrısı

DEM Partili heyet, Nevruz kutlamalarında barış ve kardeşlik mesajı verdi, hukuksuzluk eleştirildi.

22.03.2025 19:24
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(OSMANİYE) - Osmaniye'deki nevruz kutlamalarında DEM Partili heyet barış çağrısı yaptı. DEM Parti MYK üyesi Sevda Çelik Özbingöl, "Yapılan tarihi çağrının toplum olarak, bütün halk bileşenleri olarak sorumluluğunun farkındayız" dedi. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan ise, "Sayın Bahçeli bir çağrı yaptı. Dedi ki; 4 Mayıs'ta PKK gelir Malazgirt'te kongresini yaparak silah bırakmalıdır. Biz şöyle değerlendiriyoruz bunu; Sayın Bahçeli nasıl ki bin yıl önce Malazgirt'te Kürt ve Türk ittifakının başlangıcı noktası ise bin yıl sonra da aynı çağrıya vurgu yapıyor" diye konuştu.

Osmaniye'deki Nevruz kutlamalarında konuşan DEM Parti MYK üyesi Sevda Çelik Özbingöl, şunları söyledi:

"Gün oldu nevruz ateşi Kürt halkının gençlerinin ve çocuklarının bedenlerini tutuşturdu. Gün oldu yasaklarla, engellemelerle karşı karşıya kaldı nevruz alanları. Gün oldu canını kaybedenler oldu bu alanlarda. Ancak artık nevruz alanlarının halaylarla, barış zılgıtlarıyla ve kardeşlik türküleriyle çınlama zamanı gelmiştir.  Tarihi günler yaşıyoruz hepimiz. Kürt halkı için acılarla yoğurulmuş son 100 yılın ötesine artık barış, kardeşlik ve demokrasi taçlandıracağımız ve bütün halkların, bütün toplum bileşenlerinin el birliği ile inşa edileceği bir ikinci yüzyılın başında yer alıyoruz. Üstlenilen siyasi sorumlulukla Sayın Bahçeli'nin TBMM'de uzattığı barış eli, İmralı'da Sayın Öcalan'ın silahları bırakma çağrısıyla asrın çağrısına dönüşmüştür. Yapılan tarihi çağrının toplum olarak, bütün halk bileşenleri olarak sorumluluğunun farkındayız."

"Hukuksuzluk toplumun bütün demokratik kesimlerine gerçekleştirilmiştir."

İBB ve İstanbul Barosuna gerçekleştirilen operasyonlara değinen MYK Üyesi Özbingöl, "Halkın seçiliş iradesine İstanbul'da, İBB'ye karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz tutum, Osmaniye'ye, Urfa'ya, Adana'ya, Trabzon'a, Van'a, Diyarbakır'a karşı gerçekleştirilmiştir. Yine akabinde İstanbul Barosuna karşı dün mahkeme eliyle gerçekleştirilen hukuksuz karar yine toplumun bütün demokratik kesimlerine gerçekleştirilmiştir. Osmaniye Barosuna, Urfa Barosuna, Adana, Trabzon, Edirne, Kars Barosuna gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Öcalan'ın şartları iyileştirin operasyonları durdurun"

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan konuşmasında şunları söyledi:

"Kürt inkarı devlete ve millete bu zaman kadar büyük kaybettirdi. Sayın Bahçeli'nin yaptığı bu çağrı önemlidir. Bu çağrıyı sahiplenmeliyiz. Bu çağrını yerini bulması için başta Sayın Öcalan'ın İmralı'daki şartları iyileştirilmelidir. 26 yıldır süren tecrit ve dört yıldır süren ağırlaştırılmış tecrit kaldırılmalıdır. Sayın Öcalan'ın kendisi kendi partisiyle, diğer demokratik toplum örgütleriyle, partilerle, sendikalarla, avukatlarıyla diyalog kurmanın yolu  sağlanmalıdır ki partisi kongresini toplasın ve silah bırakmanın şartşarını yaratsınlar. Sayın Bahçeli bir çağrı yaptı, dedi ki; '4 Mayıs'ta PKK gelip Malazgirt'te kongresini yaparak silah bırakmalıdır.' Biz şöyle değerlendiriyoruz bunu; Sayın Bahçeli, nasıl bin yıl önce Malazgirt'te Kürt ve Türk ittifakının başlangıç noktası ise bin yıl sonra da aynı çağrıya vurgu yapıyor. O zaman bugün yaşadığımız sorunlar neyin nesi? Devlete ve iktidara sesleniyoruz; bir an önce bu kayyum politikalarınızdan vazgeçin. Bir an önce operasyonlarınızı durdurun. Bir an önce Tişrin'deki saldırılara, Rojava'daki saldırılara son verin."

Kaynak: ANKA

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