Osmaniye'de Depremzede İşçilerin Maaş Sorunu

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de depremzede evlerin inşaatında çalışan işçiler yaklaşık 7 aydır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Bir işçi "Biz şu anda borçlandık para alamadığımızdan dolayı bir sürü borca girdik. Yanımızda çalıştırdığımız işçinin hakkını ödemek için elimizdeki avucumuzdaki ne varsa hepsini vermek zorunda kaldık" dedi. Osmaniye İYİ Parti İl Başkanı Serhat Kılıç ise "Depremzedeler ev bekliyor. Çadırda duran, konteynerde duran köylüler var. Birçok köyde aynı durum söz konusu" diye konuştu.

Osmaniye'nin Dervişiye köyünde depremzedeler için yapılan konutlarda çalışan işçiler, maaşlarının ödenmediğini ve haklarını istediklerini ifade etti. İşçiler sıkıntılarını şöyle dile getirdi:

"Biz deprem evleri yapıyoruz Devrişiye köyünde. Yedi aydan beri çalışıyoruz biz paramızı alamadık. Başvurmadığımız yer kalmadı. İlgilenen kimse olmadığı için biz yardım bekliyoruz, destek bekliyoruz. Borç yapıyorum hacizlik oldum. Kimse ilgilenmiyor 'ödeme yapacağız' diyorlar ödemiyorlar. CİMER'e başvurduk ve kimseye cevap gelmediği için bu duruma geldik. 'Devlet bize 4 aydan beri ödeme yapmıyor' diyor şirket. Biz de zor durumdayız. Devletimizden biz yardım bekliyoruz. Paramızın ödenmesini istiyoruz."

"İflas göstermişler"

"Burada 21 Ocaktan beri çalıştık. Hemen hemen 7-8 aydan beri çalışma sürüyor burada. Daha önce de çalışan arkadaşlarımız burada. Buradan biz parayı alamadık. Gitmediğimiz kurum kalmadı, her yere gittik başvuru yaptık. Burada depremzedeler köylde hala çadırda kalanlar var. Konteynerde kalanlar var ama burada bir aydan beri para ödenmedi diye bir aydan beri burada kimse çalışmıyor. İnsanlar orada sıkıntı içerisinde. Kimisi mezarlığın cenaze yıkama yerinde kalıyor hala depremzedeler. Buradaki evi tamamlandığında buraya geçmek için adam orada bekliyor. Burada bir aydan beri çalışma olmuyor iş ilerlemiyor. Kimse burada para alamadığı için kimse burada çalışmıyor. Yevmiyeye falan gitmeye çalışıyoruz. Zeytin yevmiyesi falan var ona gidiyoruz. Gerekirse başka işler de yapıyoruz. Ama bir sürü borcumuz oldu. Çok sıkıntı çektik. Fatura kesen arkadaşlarımız var. Gidiyor onlar mahkemeye vereceğiz diyorlar ki 'böyle bir firma yok' iflas göstermişler. Onun yerine aynı kişiler yönetiyor ama başka isim altında, başka bir firma adı altında. Burayı aynı kişiler yönetiyor. Üst firmada diyor ki 'karışmıyoruz' yani maşa olarak kullanıyor alttaki taşeronları, alttaki taşeronlarda buradaki köylüyü ya da çalışan herhangi bir çalışan arkadaşların hepsinin parasını vermiyor."

"Çocuklarımızın kumbaralarını boşalttık"

"Demremzedeler için yapılan konutların burada biz demir inşaat işini yapan arkadaşlarız.Y aptığımız işin hiçbir ücretini alamadık bununla birlikte karşımızda da hiçbir muhatap da gözükmüyor. Burada arkadaşlar gerekli mercilere başvurmasına rağmen ama bir türlü bir sonuç alamıyoruz. Biz şu anda borçlandık para alamadığımızdan dolayı bir sürü borca girdik. Yanımızda çalıştırdığımız işçinin hakkını ödemek için elimizdeki avucumuzdaki ne varsa hepsini vermek zorunda kaldık. Çoluk çocuğumuzun kumbarasını boşaltıp sırf yanımızdaki çalışan işçilerin çocuklarına ekmek götürsün diye bu kadar sıkıntı içerisindeyiz. Burada çalışan her emekçinin hakkının mutlaka ödenmesini istiyoruz."

"Depremzedeler ev bekliyor"

Osmaniye İYİ Parti İl Başkanı Serhat Kılıç ise "Bugün Osmaniye'mizin köylerinde depremzedeler için yapılan evlerdeyiz. Ama maalesef şöyle bir durum söz konusu bu depremzede evlerini yapan işçi arkadaşlarımız görüyorsunuz, depremzede de evleri burada. Maalesef 7 aydır, 6-7 aydır maaşlarını alamıyor. Ödeneklerini alamıyor. Son bir aydır da inşaatlar durmuş durumda. Görüyorsunuz hiçbir çalışan yok. Her taraf boş. İşçilerimiz mağdur, çalışanlarımız mağdur. Perişan haldeler. 7 aydır maaşlarını alamıyorlar. Tüm yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir yardım eli ulaşmamıştır. İşçilerimizi görüyorsunuz hepsinin çocukları var. Zaten depreme yeterince zarar görmüş insanlar. Depremzedeler ev bekliyor. Çadırda duran, konteynerde duran köylüler var. Birçok köyde aynı durum söz konusu. Bunun bir an önce hükümetin buna el atıp bir an önce çözmesini bekliyoruz" diye konuştu.