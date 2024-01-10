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Osmaniye'de gazeteciler günü buruk geçti - Son Dakika
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Osmaniye'de gazeteciler günü buruk geçti

Osmaniye'de deprem sonucu ofisi yıkılan gazeteci ve yazar Mustafa Bardak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk bir şekilde kutladığını belirtti. Depremin etkisiyle birçok gazetecinin ekipmanları enkaz altında kalan Bardak, 50 yıllık mesleki birikimini kaybettiğini ifade etti. Yaşadığı zorluklara rağmen Bardak, küçük bir yerde çalışmalarını sürdürerek yeni kitaplar yazmaya devam ediyor.

10.01.2024 - 09:24,
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Osmaniye'de buruk gazeteciler günü

OSMANİYE - Depremin vurduğu Osmaniye'de ofisi yıkılan ve 50 yıllık mesleki birikimini enkaz altında bırakan gazeteci ve yazar Mustafa Bardak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk yaşadığını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler, bir çok meslek grubunun çalışmasını olumsuz etkilemişti. Asrın felaketinden etkilenen Osmaniye'de birçok gazetecinin, fotoğraf makinesi, kamera, bilgisayar gibi teknik ekipmanlarının enkaz altında kaldı. Kentteki yıkıma rağmen görevlerini sürdüren gazeteciler, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü buruk yaşıyor.

Gazete ofisi depremden dolayı yıkılan; gazete ekipmanları, kitapları ve 50 yıllık mesleki geçmişini enkaz altında bıraktığını söyleyen Mustafa Bardak, "6 Şubat 2023 depremlerinde ofisim tamamen yerle bir oldu. 6 Şubat sabahı mesleğimin bittiğini düşündüm. Gazete büroma geldiğimde; 5 bin kitabımın, bilgisayarımı yazıcımın ve diğer malzemelerimin tamamen enkaz altında olduğunu gördüm. Akşam eve giderken yanıma aldığım ajandam ve kalemim bana hatıra olarak kaldı. İlk gün enkaz altından belki bilgisayarla, hard diskini kurtarabilirim diye düşündüm ama yağmur altında kitaplarım tamamen hamur haline gelmişti. Bu güne kadar 7 kitap yazdım aralıksız olarak pandemi de dönemi dahil olmak üzere 25 yıl boyunca 'Uluslararası Ekmek Ödülü Şiir Yarışması' düzenledim. Ofisimde 4 bin 27 kişinin kayıtlı isimleri vardı, bugüne kadar almış olduğum 110 plaketim vardı. Hiçbirini bulamadım tamamen enkaz altında kalmıştı. Yağmur yağarken benimde gözyaşlarım yağmura karıştı, hiçbir eserimi bulamadım. 1979 yılında yazmış olduğum "İsyanlar Kana Bulandı" isimli bir kitabımı internet sitesinde buldum ve bunu deprem sonrasında Ankara'da bir yayın evinden istedim kendi paramla aldım. 19 yaşında yazmış olduğum bir kitabımı 2023 yılında kendi paramla almış olmanın mutluluğunu yaşadım. Benim için en büyük mutluluk depremden sonra bu oldu. Mart ayından itibaren 10 metre karelik küçücük bir yerde; bilgisayar aldım, bir yazıcı aldım, öyküler yazıyorum ve yeni kitaplar çıkarıyorum. Benim en çok zoruma giden bu sene Osmaniye'de 7'ncisi düzenlenen kitap fuarına kitapsız olarak sade bir vatandaş gibi katıldım. Çünkü 5 bin kitabım enkazı altında kalmıştı. Gazeteci olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutluyoruz 'dedi.

Osmaniye\'de gazeteciler günü buruk geçti
Kaynak: İHA
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