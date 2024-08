Osmaniye\'de salçalık biber ve konservelik domates satışları düşüşte

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'de salçalık biber ve konservelik domates satışı yapan esnaf, satışlardan memnun olmadıklarını ifade etti. Hal esnafı İmam Öksüz "Bizim işlerimiz düştü. Şu an bir tır biber getirdik Gölmarmara Manisa'dan, siftah etmedik. Geçen sene biberi 25 liraya sattık bu sene 13- 14 liraya satamıyoruz" dedi. Bir başka esnaf Mesut Arı ise "Bu sene 8 liraya satamıyoruz. Geçen seneye oranla alım da düşük. Buraya getiriyoruz aldığımız paralara geri satamıyoruz" diye konuştu.

Ülke genelinde üreticiler ve satıcıların yaşadığı sorunları artarak devam ediyor. Osmaniye Sebze Hali'nde salçalık biber ve konservelik domates satıcıları, satış yapamamaktan dert yandı.

"Satışlar düşük"

Hal esnafı Bünyamin Gedik şöyle konuştu:

"Salçalık biber ve konservelik domates zamanımız yaklaşık bir, bir buçuk ay önce başlamış şu an devam etmektedir. Fiyatlarımız geçen yıla göre hemen hemen aynı olmak şartıyla da satışlarımız geçen yıla göre düşük biraz. Bazı dışarıda satılan biberlerin ve domatesten dolayı sıkıntılar var. Korsan satışlardan dolayı sıkıntılarımız var. Bunlar da işte belediye tarafından, belediye zabıta ekipleri tarafından kontrol altına bazen alınabiliniyor. Şu an domates fiyatları 7 ile 9 lira arası gidiyor. Biberlerde 14- 15 lira civarında, 16 lira kalitesine göre değişmektedir."

"Siftah edemedik"

Başka bir esnaf İmam Öksüz ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz salçalık bibere başlayalı 40 gün oldu. 40 günden beri biber satıyoruz tabi işlerimiz çok iyi değil. Devlete biz katı sağlıyoruz, bildirimli mal satıyoruz. Bildirim yapmadan Osmaniye Sebze Hali'ne mal girdirmiyoruz ama maalesef Osmaniye Sebze Hali'nin dışında Adana'dan gelen vatandaşlarımız var pikapla. Bunların hepsi 25 kilogramlık torbayı 50 kilogram diye satıyorlar. Bizim işlerimiz düştü. Şu an bir tır biber getirdik Gölmarmara Manisa'dan, siftah etmedik. Geçen sene biberi 25 liraya sattık bu sene 13- 14 liraya satamıyoruz. Neden; milletin ekonomik sıkıntısı var. Gelen yok şu an halin her yeri boş. Domates 7 lira Konya Ereğli'de, burada da 8 lira, 9 lira. Vatandaş ne yapsın? Mecbur kalıyor zararına. Diyorlar ki, 'yapma'. Nasıl yapmayalım? O zaman biz dükkanlarımızı kapatıp gidelim."

"Aldığımız paraya geri satamıyoruz"

Esnaf Mesut Arı ise şunları söyledi:

"Geçen sene 8,5- 9 liraya veriyorduk domatesi, iyi de satıyorduk. Maliyetler daha düşüktü yani şöyle söyleyeyim; bunun kirası geçen sene 12 bin liraydı bu sene 24 bin lira sadece araç kirası. İki katına çıktı ama domates satışı yok geçen seneye göre daha düşük, satılmıyor. Bu sene 8 liraya, 7,5 liraya satamıyoruz. Geçen sene oranla alım da düşük. Buraya getiriyoruz aldığımız paralara geri satamıyoruz. Nakliye yüksek geçen seneye göre. İşçi parası yüksek. Maliyet yüksek ama kar oranımız çok düşük. Bir türlü kar edemiyoruz; satışlar çok düşük."