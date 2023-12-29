Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul\'un hayatı kitap oldu

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul'un 72 yıllık hayat yolculuğunda hekimlik, işletmecilik ve sosyal alanlarda edindiği tecrübeleri kitap haline geldi.

Genç nesillere aktarmak hedefiyle Dr. Murat Kuter tarafından kaleme alınan "Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür-Dr. Ahmet Özkul" kitabı yoğun katılımla gerçekleşti. Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "72 yıllık hayat yolculuğumun bir özeti niteliğindeki kitabımı sizlere takdim etmenin mutluluğunu, gururunu ve hazzını yaşıyorum. 'Söz uçar, yazı kalır' derler. Hatıralarımın yazıya dökülmesi düşüncesi, İstanbul'da gençlik yıllarımda tanıştığım, Dergah Yayınları Kurucusu Ezel Erverdi ile hekim, yazar ve siyasetçi Mehmet Sılay gibi dostlarımızla sohbetlerimizde aklıma yer etmişti. Bu anlayışla, hayat boyu edindiğim tecrübelerden çıkardığım bazı dersleri, değerlendirmek isteyenler için bir kitapta toplamanın gerekli olduğuna karar verdim" dedi.

İnsanın kendi kitabını hazırlamasının zor bir çalışma olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Bu kitapla Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkıp, hekimlik gibi kutsal bir meslek sahibi olabilmenin yanı sıra, girişimcilik yönünün de değerlendirilip, bir iş insanı, bir sağlık grubu kurucusu ve işletmecisi olunabileceğini genç nesillere aktarmak istedim. Kitabımız, Dr. Murat Kuter'in titiz çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Kendisine teşekkürü bir borç biliyorum. Kitabın hazırlanış ve basım aşamasında emeği geçen dostlara da ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İyilikleri hatırlayan ve iyilik yapmayı ilke edinmiş bir isim"

Uzm. Dr. Ahmet Özkul'un ardından konuşan kitabın yazarı Dr. Murat Kuter de, "Bu kitabın hazırlanmasında Dr. Ahmet Özkul ile çok yakından çalışma imkanım oldu. Ahmet Bey hayatı boyunca kendisine yapılan iyilikleri hatırlayan ve iyilik yapmayı ilke edinmiş birisidir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Her meslek kıymetlidir. Ama hekimlik daha başkadır. Bu özellik Ahmet Özkul ağabeyimizin kimliğinde daha da önem kazanmıştır. Dr. Ahmet Özkul'un 72 yıllık tecrübesini kitap olarak derlemesi ise büyük bir emeğin ürünüdür. Dr. Ahmet Özkul'un kitabı herkesin istifade etmesi gereken önemli bir kaynak niteliğindedir" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, Dr. Ahmet Özkul'un Bursa'da özel sağlık hizmetlerinin öncülüğünü yaptığını, Hayat Hastanesi ile Bursa'ya önemli bir sağlık kurumu kazandırdığını dile getirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Dr. Ahmet Özkul Bursa'da her zaman hayırla yad edilerek hatırlanacak bir büyüğümüzdür. Bursa sağlık sektörüne önemli yatırımlar yaparak hastane kurmuş olmak kendisinin başka bir ayrıcalığıdır" şeklinde konuştu.

Programda daha sonra Dr. Ahmet Özkul'un hayatına şahitlik etmiş olan, iş adamı Mustafa Gürses, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden sınıf arkadaşı Prof. Dr. Mehmet Sılay, kültürel çalışmalarından arkadaşı Prof. Dr. Mustafa Kara ve öğrencilik yıllarından arkadaşı Prof. Dr. Mustafa Samastı da hatıralarını katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda Hayat Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul katılımcılara "Sağlığa ve Topluma Adanmış Bir Ömür-Dr. Ahmet Özkul" kitabını imzaladı.

AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Yıldırım Belediye Başkanvekili Selim Yolgeçen, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanları Erdem Saker ve Recep Altepe ile kamu, iş dünyası ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - BURSA