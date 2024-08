CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Yılmaz'ın 100 günü aşkın süredir kente kazandırdığı projelerden övgü dolu sözlerle bahseden Özel, "Seçimden sonra 6. aya doğru giden süreçte genç bir belediyenin yaptığı bu projelerden onur ve gurur duyduk. Bundan sonra da inşallah 5 yıl boyunca burada önemli işler yapılacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fıstık üreticilerinin sorunlarını gündeme getirmek üzere düzenlenen Fıstık Mitingi'ne katılmak üzere geldiği Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı ziyaret etti. Özel'e milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclis üyeleri de eşlik etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Özel'e görev süresi boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı.

"Gaziantep'e mahcup olmayacağız"

Yılmaz, her günü ve her anını Gaziantep'e ve partisine mahcup olmamak adına çalıştıklarını ifade ederek, "Genel Başkanım Türkiye'nin 6. büyük ilçesi Şehitkamil Belediyesi'ne hoş geldiniz. Siz bize inandınız, Gaziantepli bize güvendi ve bugün buradayız. Bize inandığınız için çok teşekkür ederiz. Her günümüzü her anımızı size mahcup olmamak adına, Gaziantep'imize mahcup olmamak adına hizmet etmek için sürdürüyoruz. İnşallah bundan sonra sizi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde sonrasında Şahinbey Belediyesi'nde ağırlayacağız" dedi.

"Gaziantep'e sahip çıkacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de başta fıstık üreticisi olmak üzere çiftçilerin sorunlarını dile getirmek için geldiklerini söyledi. Gaziantep'te fıstık üreticisinin kazandığı paranın bütün Gaziantep ekonomisine etki ettiğini dile getiren Özel, "Bu yüzden de bundan sonraki süreçte de Gaziantep'in tüm sorunlarını bütünleşik olarak ele alacağız. Gaziantep'e ve Gaziantepliye sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep büyükşehir belediyesini kazanacağız"

Özel, geçtiğimiz yerel seçimlerde Türkiye'de büyük bir başarı elde edilse de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin CHP tarafından kazanılmamış olmasını yılların öğrenilmiş çaresizliğine mal ettiğini kaydetti. Özel, "Türkiye'de ortaya çıkan büyük heyecandan Gaziantep de bu heyecana katılmıştı. Bu anketlerde ve sahada da görünüyordu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma noktasında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam olarak inanmadık. O yüzden de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni bir sonraki seçimde kazanacağız. Maalesef Gaziantep kötü yönetiliyor. İktidar partisi aldığı oyların karşılığını vermediği bir süreci yaşatıyor. Ama 3 dönemdir Şehitkamil'i yönetiyorken ve 4. kez aday gösterdikleri aday 45 bin oy farkla bizim gerimizde kalıyorsa buradan artık Gaziantep'in söylediği bir söz olduğunu duymak gerekiyor. Şehitkamil'in sesini duymak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

"Sizinle gurur duyuyorum"

Umut Yılmaz'ın Şehitkamil Belediyesi'nin ilk Belediye Başkanı babası merhum Ahmet Yılmaz'dan sonra ilk kez belediyeyi kazandığını hatırlatan Özel, "Şimdi yeniden babanızın kazandığı belediyeyi o günden bugüne başka kimse kazanmamıştı. Sizinle birlikte kazandık. Ben Gaziantep'te ne durumdayız diye bakarken şehre hem sosyal medya üzerinden bazı ölçümler yapıyoruz. Kısa sürede dökülen 40 bin ton asfaltın önemli bir iş olduğunu gördüm. Ama daha çok biraz önce bir kreş açtık. Kreş çocuğa, anneye ve aileye değen bir hizmet. Çok önemli. 135 öğrencimizin iyi bir eğitim alacak olması ve annelerin ekonomik hayata sosyal hayata katılacak olması çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Dondurma Karavanı'nın Şehitkamil'in yoksul mahallelerinde dondurma dağıtılırken çocuklarımızın o gülen yüzlerini gördük. Bundan fevkalade memnun olduk. Bunun dışında ortaya koyduğunuz bütün projeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilik vizyonuyla uygun. Kent Lokantası'nın 2'sini açtınız. 3'üncüsünün yolda olduğunu öğrendik. Emeklilerle ilgili çay ve kahvenin ücretsiz sunulduğu Emeklihane'nin 2'ncisinin yolda olduğunu öğrendik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak 100 günü yeni geçmiş 6 aya doğru giden süreçte genç bir belediyenin yaptığı bu projelerden onur ve gurur duyduk. Bundan sonra da inşallah 5 yıl boyunca burada önemli işler yapılacak" şeklinde konuştu.

"Bu işin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıdır"

Özel, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair ise, "Burada sizin elinizde bir anahtar var. O anahtar da belediyenin kasasının, kapısının anahtarı değil. Bu anahtar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin ikinci yüzyıldaki iktidarının anahtarı. Siz iyi ve dürüst çalıştıkça, iyi hizmetler ettikçe, israfı bitirdikçe bu en iyi takdiri görecek. Bunun ilk semeresini yapılacak genel seçimlerde hem ilçenizde hem de kentinizde partimize verilen oylarda göreceğiz. Daha sonraki süreçte de he Şehitkamil'de ve Gaziantep Büyükşehir'de hem de diğer ilçelerinde teveccühe dönüşecekler. Biz bu seçimlerde başarı kazanırken iyi adaylarla, doğru bir stratejiyle çalıştık ama hiç şüphe yok ki başta 2'sini MHP'den 3'ünü AK Parti'den aldığımız büyükşehirlerde belediye başkanlarımızın iyi belediyecilik uygulamaları, diğer 5 büyükşehirde güzel yapılan işleri ısrarla sürdürmeleri bizi Türkiye'de büyük başarıya taşıdı. Hiç şüphesiz sizlerin ortaya koyacağı başarı genel seçimlerde bize Türkiye'ye iktidarın kapısını aralayacak. İşte o zaman fıstık üreticisinin sorunları bitecek. Sorunlarını duyduk, duyurduk. Söyleyeceğiz ve çözeceğiz. Bu iktidarın sorun çözme kapasitesinin kalmadığı ortada. Elbette ki vatandaşların sıkıntısını dinleyeceğiz. Elbette doğrusunu söyleyeceğiz ama artık biz geleceğiz ve biz çözeceğiz. Başka çaresi yok. Bu işin çaresi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıdır. Kendimiz için değil bu ülke için" ifadelerini kullandı.

"CHP Türkiye'de ki bütün demokratların partisidir"

"Bu ülke 100 yıl önce sefalet ve açlık içerisindeyken, kendisine yetecek hiçbir şeyi üretemiyorken o gün Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran kadrolar önce ülkeyi kurtardılar, sonra Cumhuriyeti kurdular" diyen Özel, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev düştüğünü ifade ederek, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokratların olduğu kadar muhafazakar demokratların, milliyeti demokratların, Kürt demokratların ve Türkiye'deki bütün demokratların partisidir. Son seçimde Türkiye ittifakı bunu başarmıştır. Bundan sonra da bunu başaracaktır. 100 yıl önce nasıl bir araya geldiysek bu ülkeyi kurtarıp genç Cumhuriyetle umutsuzların umudu oldularsa Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyılda da bunu başaracağız. İyi günler yakındadır. Bu iktidarı değiştirmenin ve bu ülkenin yüzünü güldürme zamanıdır. Bir kez daha sizin şahsınızda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubuna teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Hangi partiden seçilmiş olursa olsun Şehitkamil Belediye Meclisi'nde görev yapan arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Şüphesiz muhalefet görevini yapacak arkadaşlara elbette seslerini duyacağız. Yapıcı eleştirilerini dikkate alacağız ancak iyi projelerde Şehitkamil'in lehine olan işlerde de hiç düşünmeden destek vereceklerine inancımız tam. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır muhalefette olduğu tüm belediye meclislerinde bunu böyle yapmıştır. Bugün çoğunluk olmak bize nasip olmuştur. Şimdi de aynı duyarlılığı arkadaşlarımızdan bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP