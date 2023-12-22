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Özkan Sümer, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Özkan Sümer, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı

Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer, 3. ölüm yıl dönümünde Maçka'da yapılan anma töreniyle anıldı. Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve birçok spor ve siyaset dünyasından isimler törene katıldı. Anma töreninde konuşan isimler, Özkan Sümer'in Türk ve dünya futboluna katkılarını vurgulayarak onun bir değer olduğunu ifade etti.

Özkan Sümer, 3. ölüm yıl dönümünde anıldı
22.12.2023 - 19:31,
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ESRA NUR PERVAN

Trabzon spor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer, 3. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzonspor ve Türk futboluna önemli katkılar veren Özkan Sümer'in 3. ölüm yıl dönümünde Maçka'da yapılan anma törenine Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk, spor ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

"TÜRK VE DÜNYA FUTBOLUNA KATIKISI OLAN BİR DEĞERDİ"

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan, Özkan Sümer'in Türk ve dünya futbolu için büyük bir değer olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Buraya kadar gelmeniz Özkan hocamın aslında ne kadar büyük bir değer olduğunu fark ediyoruz. Zaman geçtikçe daha çok farkındalık yaratıyor. Özkan hocamı tanımaktan, aynı şehrin insanı olmaktan, aynı duyguları paylaşmaktan şahsen çok mutluyum. Rahmetli hocamdan çok şey öğrendik, şehirde çok şey öğrendi. Ayrıca Türk futboluna ve dünya futboluna katkısı olan büyük bir değerimizdi. Nur içinde yatsın kendi bıraktığı bu değerler yeşermeye başlıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda senelerde Özkan hocam gibi bu değerleri Trabzon yine çıkaracak."

"HER SEFERİNDE YOL GÖSTEREN OLMUŞTUR"

Özkan Sümer'in bir yol göstericisi olduğunu belirten Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk ise şöyle konuştu:

"Tahmin ediyorum ki dünya spor tarihinde hem oynadığı kulüpte futbolculuk hem hocalık hem de başkanlık yapan bir örneği daha yoktur diye düşünüyorum. Bu gurur Özkan hocamızın gururudur. Kendisine hep hocamız diyoruz ama Trabzonspor başkanlığı da yapmıştır. Hep hocamız diye hitap ediyoruz çünkü Özkan hocamız bize hep yol göstermiştir. Ben kendisiyle yöneticilik yapma fırsatı bulamadım ama defalarca bir araya geldim. Her seferinde bir yol gösteren olmuştur."

Kaynak: ANKA
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