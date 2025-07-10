Palanextreme ödül töreni ile sona erdi - Son Dakika
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Palanextreme ödül töreni ile sona erdi

Palanextreme ödül töreni ile sona erdi
10.07.2025 14:12  Güncelleme: 14:17
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Erzurum'da düzenlenen Palanextreme turnuvası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Erzurum'da düzenlenen Palanextreme turnuvası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleştirilen "PALANEXTREME Ödül Töreni"ne katılım sağladı.

Vali Çiftçi, ilin tanıtımında önemli bir yere sahip olan PALANEXTREME etkinliklerinde emeği geçenleri tebrik ederek Erzurum'un doğal güzellikleri, kış sporlarındaki güçlü konumu ve turizm potansiyeli ve daha geniş kitlelere tanıtılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Vali Çiftçi, "Şehrimiz Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanlarını taşıyor. İlimizde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri 6 Ocak'ta başladı. O gün itibarıyla ilimizde ve ilçemizde pek çok etkinliğe imza attık. 6-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşen kış oyunlarının ardından Snowboard Kupası ilimizde düzenlendi. İnşallah bundan sonra iki yıl daha ilimizde düzenlenecek. Bu program, toplamda üç yıl icra edilecek. Mart ayında Uluslararası AFAD Kış Tatbikatı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Palandöken Ekonomik Forumu, Kariyer Fuarı ve ardından da resmi açılış programı oldu. İlçelerimizde de etkinlikler yapıldı. Bundan sonra Yaz Oyunları, Gastronomi Şöleni, Uluslararası Bisiklet Turnuvası ve yine Kış Oyunları olmak üzere yıl sonuna kadar altmış ile yetmiş aralığında etkinlik olacak. Burada en büyük katkı Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ait, huzurunuzda kendilerine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

PALANEXTREM'de dereceye giren takımlar, Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan), Manas Üniversitesi (Kırgızistan) ve Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) biçiminde sıralandı.

Program sonunda birinci olan takıma 200 bin TL, ikinci olan takıma 60 bin TL, üçüncü olan takıma ise 30 bin TL para ödülü ile kupa ve madalyaları takdim edilirken programa destek veren sponsor kurum ve kuruluşlarla belediye ve kaymakamlıklara ise plaket sunuldu.

Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Hedefimiz kuzey ilçelerimizin turizm rotasını tanıtıp bu rotalarda yerli ve yabancı turistlerle çeşitli faaliyet alanları oluşturup ilçelerimizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamak. Bunun için de PALANEXTREM projesini geleneksel hale getirip her yıl düzenleyeceğiz." dedi.

PALANEXTREME ödül töreni, protokol üyeleri ve sporcuların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palanextreme ödül töreni ile sona erdi - Son Dakika

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