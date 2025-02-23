Vatikan: Papa\'nın sağlık durumu kritik

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Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlığı hakkında yaptığı açıklamada, "Papa'nın durumu kritik olmaya devam ediyor" dedi.

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumunun ikinci günde de kritik olduğunu belirterek, "Papa'nın durumu kritik olmaya devam ediyor, ancak dün geceden bu yana başka solunum krizi yaşamadı" ifadelerini kullandı.

SON DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Kan testlerinin "şu anda kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliğine" işaret ettiğini belirten Vatikan, klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gereken süre göz önüne alındığında iyileşme sürecinin belirsiz olduğunu ifade etti. Papa'nın "bilincinin açık" olduğunu aktaran Vatikan, Papa'nın burun altına yerleştirilen bir tüp aracılığıyla "yüksek akışlı oksijen tedavisi" aldığını ifade etti.