Patnos\'ta Çürüyen Buğday Tartışma Yarattı

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ORHAN BOZKURT

(AĞRI) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerden alınarak açık alanlarda toprağa gömülerek depolanan buğdaylar çürüdü. Çürüyen buğdayların kokusu ise ilçeye yayıldı. Bölgeyi gezen İYİ Parti GİK Üyesi Canan Uçar, "Ben buradan bütün müfettişleri göreve çağırıyorum. Gelsin Patnos'taki depolamaya baksınlar. Buğdayın nasıl ziyan olduğuna, milli servetin nasıl ziyan olduğuna baksınlar. Aslında buradan çıkan koku sadece buğdayın çürümüşlüğü değildir. Ak Parti iş bilmezliğinin çürümüşlüğüdür" dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile 2023 seçimlerinden önce çiftçilerden alınan 10 binlerce ton buğday gerekli önlemler alınmadan depolandığı açık alanlarda çürümeye başladığı belirtildi. TMO Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün açık alan depolamalarından Ağrı'nın Patnos ilçesinde çürüyen buğdayın yaydığı koku ilçeyi sardı. Patnos ilçe merkezindeki Sanayi Sitesi'nin arkasında yer alan depolama alanındaki kokudan vatandaşların şikayetçi olması üzerine TMO, buğday mezarlıklarını açarak çürümüş buğdayları başka bir alana taşıyor. Ağrı-Erzurum Karayolu'nun kenarında bulunan başka bir alanda iş makinaları ile açılan alanlarda yeni depolama yapılmaya başlandı.

"Çürüttünüz buğdayı, toprak sizi ifşa etti"

Bölgede inceleme yapan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Canan Uçar, "Bu kokuyu Patnos halkı duyuyor, Patnos esnafı duyuyor, Patnos Kaymakamı da bu kokuyu duyuyor. Buradaki kokuyu bir duymayan Erzurum Bölge Müdürlüğüdür... Burası Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı. TMO'nun kamuoyuna yaptığı açıklamada olan binde 9 veya binde 5'lik kayıp, doğruyu yansıtmıyor. Düzgün depolama yapsaydınız bu koku olmayacaktı. Çürüttünüz buğdayı, toprak sizi ifşa etti... Toprak sizi anlattı, buğday kendini anlattı. Ben buradan bütün müfettişleri göreve çağırıyorum. Gelsin Patnos'ta ki depolamaya baksınlar. Buğdayın nasıl çürümüş olduğuna baksınlar" dedi.

"Buradan çıkan koku sadece buğdayın çürümüşlüğü değil, Ak Parti iktidarının çürümüşlüğüdür"

Açıklama yaptığı sırada güvenlik görevlisi tarafından bölgenin görüntülenmemesi konusunda uyarılan İYİ Partili Uçar, "Buğdayın nasıl ziyan olduğuna, milli servetin nasıl ziyan olduğuna baksınlar. Aslında buradan çıkan koku sadece buğdayın çürümüşlüğü değildir. AK Parti iktidarının, AK Parti bürokrasisinin, AK Parti iş bilmezliğinin çürümüşlüğüdür. Bu koku Türkiye'ye Patnos'tan yayılıyor, Ağrı'dan yayılıyor. Bu koku Erzurum'a yayılıyor, bu koku Ankara'ya da yayılsın. Ben TMO Erzurum Bölge Müdürünü, TMO Genel Müdürün'ü istifaya davet ediyorum. 2023 yılında 13.1 milyon ton buğday aldıklarını, Cumhuriyet tarihinin en büyük alımını yaptıklarını iddia ediyorlar. Doğrudur 2023 yılı çünkü seçim senesiydi. Çiftçinin ağzına bir parmak bal çalmak için bu kadar alım yaptınız. Bunları da getirip buralara gömdünüz. Buna bir itirazım yok. Buğday almanıza da bir itirazım yok. İtirazım buğdayı, milli serveti çürütmenizedir. Bunu yapmaya hakkınız yok. Yetimin, öksüzün hakkını toprakta çürümeye terk ettiniz. Bunu ne toprak kabul etti ne buğday kabul etti ne de biz kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Ağrı'nın kanalizasyonu buradan geçiyor, buğdaylar onun üzerinde çürümeye terk edilmiş"

Ağrı kent merkezindeki bir başka depolama alanında ise binlerce ton buğdayın Murat Nehri kenarında ve kent kanalizasyonun üzerine depolandığını ileri süren Uçar, daha önce İYİ Parti Grup Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in gündeme getirdiği iddialar üzerine TMO tarafından kamuoyuna yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını da ifade etti. Uçar, burada ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ağrı'da tespit ettiğimiz durum o açıklamanın doğru olmadığını gösteriyor. Bakın buradan Murat Nehri geçiyor. Hemen yanı başında Ağrı Sanayi sitesi var. Bu açık depolama alanının altından Ağrı şehir planına göre buradan rögarlar geçiyor. Yani Ağrı'nın kanalizasyonu buradan geçiyor. Bu buğdaylar onun üzerinde. 2023 yılında 13.1 milyon ton buğday aldıklarını ve bir rekor kırdıklarını iddia ediyor TMO, doğrudur. 2023 senesinde bu buğdayları alıp doğru olmayan koşullarda depolarken Ukrayna'dan Rusya'dan buğday ithal ediyoruz. İthal buğdayı durdurmadık, çiftçinin sanayicinin gönlünü yaptık ancak buralarda milyonlarca ton buğdayımız çürüyor. Biraz önce Patnos'taydık. Bu koku tüm halkı rahatsız ediyor. Herkesin bilgisi var ancak ben istiyorum ki Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün de haberi olsun bu kokudan. Milletin servetini çürüttünüz orada. Müfettişleri göreve davet ediyorum. Burası açılırsa Patnos'takinden daha ciddi bir kokunun olacağını müfettişler görecek zaten."