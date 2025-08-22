Pazaryeri Boncuk Fasulyesi Hasadı Başladı - Son Dakika
22.08.2025 10:18
Bilecik'te tescilli Boncuk Fasulyesi hasadı başladı, İl Müdürü üretim alanlarını ziyaret etti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Pazaryeri ilçesinde tescilli "Boncuk Fasulye" hasadının başlamasıyla birlikte üretim alanlarını ziyaret etti.

Türkiye'nin coğrafi işaretli tarım ürünlerinden biri olan ve üstün nitelikleriyle pazarlarda marka değeri kazanan "Pazaryeri Boncuk Fasulyesinde" hasat başladı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, teknik personelle birlikte üretim sahalarını ziyaret ederek çiftçilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine özgü olan ve 26 Mayıs 2015 tarihinde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescillenen fasulye, "Pazaryeri Boncuğu" adıyla satışa sunuluyor. Kılçıksız yapısı, belirgin dane görünümü, koyu yeşil ve parlak rengiyle dikkat çeken ürün; özellikle İstanbul, Bursa ve Eskişehir gibi büyükşehirlerde yoğun talep görüyor. Yaklaşık 120 üretici tarafından 1.350 dekar alanda yetiştirilen Pazaryeri Boncuğu, sadece ilçe merkezi değil, Dereköy, Kınık, Arapdede, Günyurdu, Gümüşdere, Küçükelmalı, Bozcaarmut ve Karaköy köylerinde de yaygın olarak üretiliyor. Yılda ortalama 1.000 ton taze fasulye üretiminin gerçekleştiği ilçede, ekimler Nisan sonu ile Mayıs başı arasında yapılırken, hasat temmuz ortasında başlıyor.

İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Pazaryeri Boncuk Fasulyesi, hem üreticimize hem de ilimize önemli bir katma değer sağlıyor. Üretimde emeği geçen tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

