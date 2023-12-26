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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi Denizli'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

26.12.2023 - 17:46,
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MEHMET ÖZDEN

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32), memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör saldırısında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, dün gece askeri uçakla Denizli'ye getirildi. Sabah saatlerinde ise şehidin cenazesi, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek eşi ve yakınlarından alınan helallik sonrasında Tavas ilçesine bağlı Yorga Mahallesi'ndeki baba ocağına taşındı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, Merkez Çarşı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda top arabasına alındı. Serinkan, Tavas Mezarlığı Şehitiği'nde dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, il protokolü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA
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Irak, Terör, Yerel, Politika, Son Dakika

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