 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir'e getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir'e getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Şehit Gökhan Delen'i havalimanında ailesi, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile devlet erkanı karşıladı.

Irak\'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen\'in cenazesi Nevşehir\'e getirildi
13.01.2024 - 19:59,
Abone Ol

KEMAL ONUR ATALAY

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Şehit Gökhan Delen'i havalimanında ailesi, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile devlet erkanı karşıladı.

Kapadokya Havalimanı'nda yapılan törenin ardından şehit Gökhan Delen'in cenazesi, karayolu ile Aksaray'a getirildi. Binlerce Aksaraylı, şehit Delen'i gözyaşları ile karşıladı.

Şehidin kız kardeşi, "Bu sefer bizim evden getirdik şehidi Aksaray. Aksaray şehidimiz var Aksaray. Bize Gökhan'ın kardeşi demiyorlar, şehit kardeşi diyorlar kardeşim. Çeyizin benim arabamdaydı kardeşim" diye feryat etti.

Şehit Delen'in cenaze namazı, pazar günü babaevinde alınacak helalliğin ardından öğle ezanına müteakip Ulu Cami önünde kılınacak. Şehit, cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Aksaray, Piyade, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Irak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir'e getirildi - Son Dakika


19:26
Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince 'Bunları sil' dedi Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23
Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:03
Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular

Son Dakika
19:26 Hakeme verip veriştiren teknik adam canlı yayında olduğunu fark edince "Bunları sil" dedi
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:23 Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler taşındığı iddiasına yalanlama
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
17:03 Pençe-Kilit şehidi Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
17:01 Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 20:34:47. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir'e getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement