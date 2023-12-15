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Peşaver Şehitleri Keçiören'de anıldı - Son Dakika
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Peşaver Şehitleri Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi ve Pakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 'Pakistan Peşaver Şehitlerini Anma Programı' düzenlendi.

Peşaver Şehitleri Keçiören\'de anıldı
15.12.2023 - 16:40,
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Peşaver Şehitleri Keçiören'de anıldı

ANKARA - Keçiören Belediyesi ve Pakistan Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 'Pakistan Peşaver Şehitlerini Anma Programı' düzenlendi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde 16 Aralık 2014'te düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren çoğu askeri öğrenci 144 Pakistan vatandaşı için düzenlenen anma programı Keçiören'deki AK Parti 10. yıl Hatıra Ormanı içinde bulunan Peşaver Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Pakistan Milli Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Pakistan ve Türkiye dost ve kardeş iki ülke. Pakistan Cumhuriyetimizle asırlardır kardeşliğimiz var. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Bazen 'coğrafya kaderdir' deniyor. Kaderin getirdikleri ve kaderin yaşattıkları var. Özellikle Afganistan ve Pakistan'a baktığımız zaman 1974'lerden itibaren burada dünyanın eli var. Bunun da bölgeye bir bedeli var. Zaman zaman Türkiye'de de aynı kaderi yaşıyor ve paylaşıyoruz. 2014 yılında Pakistan Taliban'ının saldırısında 134'ü askeri öğrenci olmak üzere toplam 144 kişi şehit olmuştur. Bizim bayrak şairimiz diyor ki, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak, eğer ruhunda ölen varsa vatandır.' Dolayısıyla vatanı vatan yapan kahramanlarımızı, şehitlerimizi, yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimizin ailesine sabırlar diliyorum. Pakistan Devletimize, Pakistan Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı diliyorum. Biliniz ki acınız, acımızdır. Mekanları cennet olsun. Pakistan Cumhuriyetimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kıyamete kadar payidar olsun" dedi.

"Pakistan ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin birçok iş birliği var"

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği ve dayanışmanın son yıllarda daha da arttığına vurgu yapan Altınok, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Pakistan Silahlı Kuvvetleri iş birliği devam ediyor. Şimdi savunma sanayiinde de Pakistan ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin birçok iş birliği var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Keşmir konusunda, buna Birleşik Milletler dahil olmak üzere her platformda Pakistan devletimizin ve Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olmuştur. Yani biz şöyle hissediyoruz: 'Bir millet iki devlet.' Keçiören'de, Ankara'mızda, Türkiye'mizde aynı acıyı yaşadığımız ve paylaştığımız için buradaki şehitler anıtımızda her sene bu töreni yapıyoruz. Orası da vatan, burası da vatan. Pakistan Cumhuriyeti Devletimizle ilgili bir program yaptığımızda gönülden ve yürekten yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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