Telefonla konuşmak için minareye çıkıyorlar

23.08.2025 10:49  Güncelleme: 13:07
Van'ın Erciş ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarlı Mahallesinde yaşayanlar minarelere çıkarak telefon görüşmesi yapıyor. Düzenli olarak fatura ödemelerine rağmen telefonları çekmeyen vatandaşlar, mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istiyor.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pınarlı mahallesinde cep telefonu şebekeleri çekmediği için vatandaşlar caminin minaresine çıkıp konuşuyor.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Pınarlı Mahallesinde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle mahalleliler minarelere çıkarak ya da yürüyerek çıktıkları tepeden telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çeken mahalleliler, coğrafik yapısı nedeniyle yamaçta bulunan mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istiyor.

"30 YILDIR MAHALLEMİZDE ŞEBEKE ÇEKMİYOR"

Düzenli olarak telefon faturası ödemelerine rağmen telefon çekmeyen köyde cep telefonlarını ellerine alıp yüksek tepelere konuşmak için yürüyen köylüler yetkililerin bir an önce bu soruna çözüm bulmasını istiyor. Mahalle halkından Ekrem Taşdemir, "Pınarlı Mahallesinde oturuyorum. 55 yaşındayım 30 seneye yakındır mahallemizde şebeke çekmiyor. Şebeke çekmediği için minareye çıkıp oradan konuştum. Köyün içinde evlerde hiçbir yerde çekmiyor" dedi.

Kaynak: İHA

