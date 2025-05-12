PKK'nın Fesih Kararına Şehit Ailesinden Tepki: 'Affa Karşıyız' - Son Dakika
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PKK'nın Fesih Kararına Şehit Ailesinden Tepki: 'Affa Karşıyız'

PKK\'nın Fesih Kararına Şehit Ailesinden Tepki: \'Affa Karşıyız\'

PKK, 12. Kongresi'nde kendini feshettiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye sürecinde Malatya'da şehit olan Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un ailesi, fesih kararını olumlu bulurken, genel af talebine karşı olduklarını belirtti. Şehit babası Niyazi Erkuş, suçluların cezasını çekmesi gerektiğini ifade etti.

12.05.2025 13:44
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararı, Malatya'da şehit ailesi tarafından "Olumlu ancak affa karşıyız" sözleriyle değerlendirildi.

Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" süreci olarak adlandırılan yeni dönemde, PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Kongresi'nin ardından kendini feshettiğini açıkladı. 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Köyü'nde Abdullah Öcalan ve beraberindekilerce kurulan örgüt, yaklaşık 47 yıllık silahlı faaliyetinin sona erdiğini duyurdu.

PKK'nın fesih kararı, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesi tarafından da değerlendirildi. 23 Eylül 2022'de bölücü terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan Erkuş'un babası Niyazi Erkuş, sürece olumlu baktıklarını ancak genel affa karşı olduklarını söyledi.

Şehit babası Erkuş, "Büyük bir acı yaşadık. İnşallah bu fesih olayıyla başka çocuklar şehit olmaz ama genel af kabul etmiyoruz. Suça karışanların cezasını çekmesi lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki yemekte bizi davet etmişti, orada da bizzat söyledi: 'Sizin kanınızı yerde koymayacağız, suçlular cezasını çekecek' dedi. Biz de onun sözüne inanıyoruz, bekliyoruz" diye konuştu.

Şehidin annesi Suna Erkuş da, "Biz de suçlu olanlar cezasını çeksin istiyoruz. Başka çocukların kanı dökülmesin, bu süreci olumlu buluyoruz. Ama af istemiyoruz. Çok annenin çocuğu genç yaşta toprağa girdi, ciğer acısını Allah kimseye vermesin. Ateş düştüğü yeri yakar, dışarıdan toz pembe gözüküyor ama biz affa karşıyız. Suçlular cezasını çeksin. Benim çocuğum 28 yaşında, 3 aylık nişanlıydı, toprağın altına gitti. Onlar da aynı acıyı çeksin. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, 'Suçlular cezasını çekecek' dedi. Biz onun sözüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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