Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde Erzurum'u temsil etti - Son Dakika
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Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde Erzurum'u temsil etti

17.06.2022 16:16
Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde Erzurum'u temsil etti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne katılarak Erzurum'u temsil etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne katılarak Erzurum'u temsil etti.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından iş dünyasında özellikle kadını güçlendirmek ve inşa edilen değerler zincirine katkı sağlamak için İstanbul'da düzenlenen 'Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde Erzurum'u temsilen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Başkanı Zeynep Polat temsil etti.

'Dönüşüm Bizimle Başlar' temasıyla başlatılan zirvenin Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın tarafından düzenlendiğini belirten Polat, "Birbirinden kıymetli isimlerin katıldığı Uluslararası Farkındalık Zirvesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın olarak muhteşem bir organizasyona imza attık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın tarafından 'Dönüşüm Bizimle Başlar' temasıyla ilk kez düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS), İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Başkanı Meryem İlbahar'ın açılış konuşmasıyla başlayan programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, KA DEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ve Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Zirvenin 'Göç' panel oturumunda Yönetmen Tülay Gökçimen, Karam Foundation Kurucusu Lina Sergie Attar, Vassalam Kurucusu Nazan Yalçınkaya ve panel sonrası akademisyen Fatma Hüseyin birer konuşma yaptı. Pelin Çift, moderatörlüğünde 'Girişimcilik ve Dijital' oturumuyla devam eden zirvenin bu bölümünde ise Teknoloji Yatırımcısı Hande Enes, TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Kal ve Melo App Kurucusu Melis Bilgili Baki değerlendirmelerde bulundular.

Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nin Mihrimah Kocabıyık moderatörlüğünde düzenlenen 'Çevre ve Sağlık' oturumunda ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ve Horizon Danışmanlık Kurucu Ortağı Eser Erginoğlu düşüncelerini paylaştı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Başkanı Meryem İlbahar'ın da birer konuşma yaptığı zirve Prof. Dr. Ümit Meriç'in kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Zirveye Erzurum'u temsilen katılan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, "Kadına her platformda verdiği destekle bizi her zaman onurlandıran kıymetli başkanımız Mahmut Asmalı başta olmak üzere, bu muhteşem organizasyonun mihmandarı değerli başkanım Meryem İlbahar'ı ve A'dan Z'ye emeği geçen herkesi tebrik ediyor, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir Türkiye mimarisi için daha birçok organizasyonda birlikte olmayı diliyorum." dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Zeynep Polat, İstanbul, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polat, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde Erzurum'u temsil etti - Son Dakika

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