Diddy, Fuhuştan Hüküm Giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Diddy, Fuhuştan Hüküm Giydi

02.07.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sean Combs, fuhuş suçlamasından hüküm giyerken seks ticareti suçlamasından beraat etti.

ABD'de "rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarından yargılanan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, Manhattan federal mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, fuhuşla bağlantılı suçlardan hüküm giyerken, seks ticareti suçlamalarından beraat etti.

ABD'de 16 Eylül'den bu yana "rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi Sean Combs, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Manhattan Federal Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada, ünlü rapçi Diddy, eski sevgilileri şarkıcı Cassie Ventura ve Jane ile dosyadaki diğer kadınlara yönelik fuhuşa aracılık suçlamalarından hüküm giydi. Diddy, organize suç örgütü kurma ve Ventura ile Jane'e yönelik seks ticareti suçlamalarından ise beraat etti.

Savcılar, Sean Combs'un 20 yıl boyunca sektördeki nüfuzunu kullanarak evinde ve otel odalarında düzenlediği ve kayıt altına aldığı "Freak Off" adlı ünlü partilerinde, iki sevgilisini de "cinsel ilişkiye zorladığını" ve "Combs'un izlediğini ve çekim yaptığını" belirtti. Ünlü rapçi Diddy'nin avukatları ise savcıların tanımladığı cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Cassie Ventura ve Jane, kendilerine Diddy'nin isteklerine uymazlarsa, maddi desteğin kesileceği ve cinsel içerikli görüntülerinin sızdırılacağı tehdidinde bulunulduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl gözaltına alınmıştı, 30'dan fazla dava açılmıştı

55 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'ten bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "Freak Off" adlı ünlü partilerinde aralarında, reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyordu. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Combs hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Manhattan, Ünlüler, Magazin, 3-sayfa, Medya, Dünya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diddy, Fuhuştan Hüküm Giydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat için “lazer parası“ isteyen cerrah tutuklandı Ameliyat için "lazer parası" isteyen cerrah tutuklandı
Kayınpeder gelinini öldürdü Kayınpeder gelinini öldürdü
Bomba iddia PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
CHP’nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı CHP'nin Saraçhane mitinginde 1 kişi bıçaklandı
CHP’nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var CHP'nin Saraçhane mitingi sonrası arbede: Gözaltılar var
Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu Arda Güler-Kenan Yıldız kapışmasında kazanan belli oldu
İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel’in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur
Bursa’da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı Bursa'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
CHP’nin Saraçhane mitingi olaylı geçti Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 42 kişi gözaltında CHP'nin Saraçhane mitingi olaylı geçti! Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 42 kişi gözaltında
Trump’tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

19:36
Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı Ekipler bölgeye sevk edildi
Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı! Ekipler bölgeye sevk edildi
18:33
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
17:58
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
16:39
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı
09:48
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırdı
09:42
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
Mahmut Tanal bildiğiniz gibi! Polis barikatlarını böyle yıkıp geçti
09:38
Uyduya yakalandı ABD’ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
Uyduya yakalandı! ABD'ye ait dev gemi, İran yakınlarında görüntülendi
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
09:23
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
Ortalığı birbirine katıp polise bıçakla saldırdılar
08:51
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul’u hedef haline getirdi
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi
08:26
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı’na mayın döşüyor
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor
08:19
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
07:56
Erdoğan, Yerlikaya’nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı Açıklama var
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var
07:23
Türkiye’nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 20:03:19. #7.12#
SON DAKİKA: Diddy, Fuhuştan Hüküm Giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.