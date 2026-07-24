Sis gürdal’ın yönettiği “porkatal”ın dünya prömiyeri saraybosna\'da

Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Doğduğu günden beri annesiyle cezaevinde yaşayan altı yaşındaki Engin'in hikâyesini anlatan Sis Gürdal imzalı Porkatal, dünya prömiyerini 32. Saraybosna Film Festivali'nde yapacak. Film, festivalin Kısa Film Yarışması'nda Saraybosna'nın Kalbi Ödülü için yarışacak.

Yönetmen ve senarist Sis Gürdal'ın yeni kısa filmi "Porkatal", dünya prömiyerini 14-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Saraybosna Film Festivali'nde gerçekleştirecek. Film, festivalin Kısa Film Yarışması'nda Saraybosna'nın Kalbi (Heart of Sarajevo) Ödülü için yarışacak.

Postcards from the Orient (2020) ve Yazın Sonu (2023) adlı kısa filmleriyle uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Gürdal, yeni yapımında doğduğu günden beri annesiyle cezaevinde yaşayan altı yaşındaki Engin'in hikâyesini anlatıyor. Altıncı yaş gününde annesinden ayrılarak köyde yaşayan akrabalarının yanına gönderilen Engin, yabancısı olduğu bu yeni dünyaya uyum sağlamaya çalışırken hayal gücüne sığınarak annesine yeniden kavuşmanın yollarını arıyor.

Engin karakterini Musab Yılmaz'ın canlandırdığı filmde Naz Göktan, Nur Pera Abuç, Merdan Karataş, Tülay Akçakmak, İrfan Akçakmak ve Nazlı Benan Özkaya da rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Pablo Garrido Carreras'ın üstlendiği yapımın kurgusu Sercan Sezgin ile Pablo Gómez-Pan'a, sanat yönetimi Osman Özcan'a, müzikleri ise Mert Çetinkaya'ya ait.

Tiresias Film ve Sî Films imzasını taşıyan Porkatal, Türkiye-Fransa ortak yapımı olarak hayata geçirildi. Yapım, Fransa Ulusal Sinema Merkezi (CNC), SACEM, Ciclic Centre-Val de Loire, Ödemiş Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle tamamlandı.