Prof. Çavuş'a Ziya Gökalp Ödülü - Son Dakika
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Prof. Çavuş'a Ziya Gökalp Ödülü

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Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş, UAESEB tarafından Ziya Gökalp Türk Kültürü ödülüne layık görüldü.

02.01.2025 16:43
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(OSMANİYE) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından Ziya Gökalp Türk Kültürü ödülüne layık görüldü.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş, yapmış olduğu bilimsel çalışma ile uluslararası iki başarıya imza attı. Dünyadaki tüm üniversitelerin akademisyenlerini bilimsel yönleriyle araştıran ve bir rapor yayınlayan AD Scientific Index' e göre dünya genelinde 2.5 milyon bilim insanı içerisinde işletme ve yönetim alanında ilk yüzde 10'luk dilime dahil olan Prof. Dr. M. Fedai Çavuş, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği tarafından da Ziya Gökalp ödülüne layık görüldü.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çavuş, "AD Scientific Index, dünyadaki üniversitelerin akademisyenlerini bilimsel yönleriyle sıralayan bir endeks. Bu endekse farklı bilim insanları girmiş bulunmakla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla tüm Türkiye'de işletme ve yönetim alanında ilk yüzde 3'lük dilimde 110. sırada yer almaktayız. Dünyada da tüm akademisyenler içerisinde ortalama 2.5 milyon akademisyen var. Bunun içerisinde ilk yüzde 10'luk dilim içerisinde işletme ve yönetim alanında yer almış bulunuyoruz. Tabi yer bulmamızın sebebi yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalara dünya genelinde gösterilen ilgi. Dolayısıyla yapılan çalışmalara yapılan atıflar bizim bu endekslerde yer almamızı kolaylaştırmış durumda" dedi.

Ziya Gökalp Türk Kültür Ödülü

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından Ziya Gökalp Türk Kültürü ödülüne layık görülen Prof. Çavuş, "Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Irak Türkmenleri, Romanya ve Özbekistan'ın yer aldığı on farklı ülkeden eğitim sendikalarının oluşturduğu bir birlik. Bu birlikte yapılan değerlendirmede yapmış olduğumuz entropi ile ilgili çalışma ve bilim dünyasına katkımız nedeniyle böyle bir ödülle onore edildik" diye konuştu. Çavuş, şunları kaydetti:

"Dünya literatüründe örgütsel entropi ile ilgili yapılan bir çalışma yok"

"Yaptığımız çalışma örgütlerde entropinin varoluşunu ortaya koyan sebepleri ortaya koyan bir çalışma. Entropi, örgütlerde bozulma demek. Örgütlerin zaman içerisinde bozulma eğilimini göstereceğini ifade eden bir kavram. Dünyada bununla ilgili yapılmış bir ölçek bulunmuyor. Yapmış olduğumuz çalışmayla bu entropiyi ölçmeye yönelik bir ölçek oluşturduk. Örgütsel entropinin içerisinde neler var diye baktığımızda kurum içerisinde güvensizliğin, adaletsizliğin oluştuğu ya da iletişimsizliğin, huzursuzluğun, kuralsızlığın olduğu bir yapı varsa örgütlerde entropi vardır diyoruz.

Buna yönelik yapmış olduğumuz çalışmada iki boyutlu bir örgütsel entropi ölçeğini ortaya koyduk. Bu boyutlardan bir tanesi ilişken entropisi diğeri ise süreç entropisi olarak adlandırdığımız bir entropi. Bunlar ne demek; ilişken entropi, iş yerinde, kurumlarda insan ilişkilerinin bozulmasını ifade ediyor. Süreç entropisi ise işyerindeki işleyişin bozulması, iş süreçlerindeki bozulmayı ifade ediyor. Bu ikisi bir araya geldiğinde artık kurumun işlevini zaman içerisinde kaybettiğini tabiri caizse çürümeye başladığını, ilerleyen süreçte bu entropi ile birlikte kurumun yıkıma uğrayacağını ifade ediyor. Böylelikle yapmış olduğumuz bu çalışma hem Türkiye literatüründe hem de uluslararası literatürde yurt dışında bir dergide de yayınlayarak yeni bir ölçeği bilim dünyasına kazandırmış olduk."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Prof. Çavuş'a Ziya Gökalp Ödülü - Son Dakika

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