Prof. Dr. İbrahim Aydın Artvin Üniversitesi rektörlüğüne atandı - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. İbrahim Aydın Artvin Üniversitesi rektörlüğüne atandı

Prof. Dr. İbrahim Aydın Artvin Üniversitesi rektörlüğüne atandı

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

10.04.2025 12:42
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Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Rektör atamaları 10 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yapılan atamalara göre Rektör atamaları ise şu şekilde: Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi dekanı Prof. Dr. İbrahim Aydın Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanırken, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmaştığ, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin atandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. İbrahim Aydın Artvin Üniversitesi rektörlüğüne atandı - Son Dakika

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