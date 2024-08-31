Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı - Son Dakika
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Yerel

Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getirdi. Görür, depremin üretim periyodu durmuş olduğunu belirterek, Bingöl-Göynük arasında da 7'lik bir deprem ihtimalinin fazla olduğunu söyledi.

31.08.2024 16:34
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Prof. Dr. Naci Görür, "eli kulağında" diyerek uyardı

ELAZIĞ - Bingöl-Karlıova- Erzincan arasında en az 7.4 büyüklüğünde depremin olabileceğini dile getiren Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl- Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7'lik bir deprem" dedi.

Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu Gündem programının canlı yayın konuğu oldu. Deprem gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur" diye konuştu.

Görür, "Şu anda Tunceli'de deprem bekliyorum. Erzincan'ın doğusunda Karlıova var. O aradaki kısım Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucudur. Biz ona Yedisu fayı diyoruz. Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem ürettim üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7'nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur. Orada bina ve nüfus yoğunluğu fazla değil ama yine de benim insanım hayatını kaybeder. Benim bu sözümü Tunceli valisi o bölgenin valileri ciddiye aldı. Oradaki kaymakamlarla da konuştum. Elimden geldiğince de onları uyardım. Tunceli'de çalışıyorlar. Karlıova'ya bir fayda son deprem yapan fay geliyor. Karlıova-Bingöl-Göynük. Karakoçan ve oradan da Elazığ ve Elazığ'dan Malatya'ya oradan Hatay'a gidiyor. Şimdi beklediğimiz diğer deprem korktuğumuz yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasıdır. Tam çatalda. 20 Şubat depremleri oraya enerji transfer etmiş olabilir. Deprem nerede olacak diyorsunuz. Bingöl-Karlıova- Erzincan arası en az 7.4 olabilir. Çünkü depremin ürettim periyodu durmuş. Eli kulağında. İkincisi Bingöl-Göynük arasında olma ihtimali fazla. O da 7'lik bir deprem. En son 1866 civarında olmuş. Bingöl-Göynük fayı, güneybatıya doğru devam ederse, Palu ve Elazığ'a gelir. Malatya'ya doğru geçer gider" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Naci Görür, Erzincan, Karlıova, Göynük, Deprem, Bingöl, Çevre, Güvenlik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı - Son Dakika

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