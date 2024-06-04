PTT, 200 bin liralık kayıp kargo için 700 TL tazminat ödedi - Son Dakika
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Yerel

PTT, 200 bin liralık kayıp kargo için 700 TL tazminat ödedi

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Eskişehir'de yaşayan Halil İbrahim Sarıkaya, Ocak ayında gönderdiği 200 bin liralık kargosunun kaybolduğunu iddia ederek PTT Kargo'dan 700 TL tazminat aldığını belirtti. Sarıkaya, 5 aydır kargosunun nerede olduğunu öğrenmek için çaba sarf ettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti. PTT yetkililerinin ilgisiz olduğunu söyleyen Sarıkaya, durumu gerekli yerlere bildirdiğini ve hakkını arayacağını dile getirdi.

04.06.2024 10:26  Güncelleme: 11:43
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Eskişehir'de yaşayan Halil İbrahim Sarıkaya, iddiasına göre, Ocak ayında yolladığı 200 bin liraya kadar değer bulabilen kargosu için PTT Kargo'dan 700 TL tazminat aldı. 5 aydır mağduriyet yaşadığını belirten Sarıkaya, durumu gerekli yerlere bildirdiğini ve hakkını arayacağını belirtti.

Eskişehir'de yaşayan Halil İbrahim Sarıkaya, gazetecilik ve yazarlıktan emekli olduktan sonra antika işine yöneldi. Yazılı eserler koleksiyonerliği ve bilirkişi olarak antika mezatlarında da görev yapan Sarıkaya geçtiğimiz ocak ayında PTT Kargo ile 'rubu tahtası'nı İstanbul'a göndermek istedi. Fakat Sarıkaya'nın iddiasına göre kargosu bir türlü istediği adrese ulaştırılmadı. 5 aydır kargosunun nerede olduğunu öğrenmek için çalmadık kapı bırakmayan antika meraklısı, bir sonuç elde edemedi. Yetkililerden de bu süreçte sağlıklı bir cevap alamadığını belirten Sarıkaya, 5 ay sonunda kargosunun kayıp olduğunu ve bunun bedeli olarak ise PTT tarafından hesabına 700 TL yatırıldığını iddia etti. Gönderdiği on binlerce liralık antikasının kaybolmasına karşılık yatırılan rakamı komik bulan Halil İbrahim Sarıkaya, PTT yetkililerinin ilgisiz olduğundan dert yandı. Durumu gerekli yerlere bildirdiğini belirten Sarıkaya, hakkını arayacağını ifade etti.

"BİRİNCİ AYDA KARGO GÖNDERDİM, ŞU AN BEŞİNCİ AYDAYIZ"

Halil İbrahim Sarıkaya, "Yaklaşık 17 yaşından beri ticaret yapıyorum, yani 37 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Şu anda 57 yaşındayım. Bugüne kadar kendimi bildim bileli PTT Kargo ile çalıştım. Kurumsal bir kimliği, resmiyeti olduğu için tercih ettim. En son Ocak ayında kargo gönderdim, şu an beşinci aydayız, 5 aylık verdiğim mücadele sonucunda PTT Genel Müdürlüğü dahil ulaşamadığım, görüşemediğim insanlar nedeniyle kargom kayboldu ve mağdur oldum. Mağdur olunca haber oldum, dolayısıyla hak arama noktasında bugün PTT Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün önünde açıklama ihtiyacı hissettim. Elimizde kayıp olduğuna dair gönderdiğimiz evraklar var. Tabii arzu ediyoruz ki, bu tür şeylerin olmasın, insanların mağduriyet yaşanamasın veya erişilebilirlik olsun. Yani en çok üzüldüğüm şey de kaybettiğim emtianın miktarından ziyade PTT Genel Müdürlüğü'nde ulaşılacak kimsenin olmaması. Kargo sürecinde mesaj gelmemesi, hiçbir şekilde yetkililere ulaşamamak ve ciddiye alınmamak bir vatandaş olarak açıkçası beni çok üzdü" dedi.

"HESABIMA 700 TL GİBİ BİR BEDEL YATTI"

Gönderdiği 'rubu tahtası'nın Osmanlı zamanından kaldığını ve değerinin en az 35 bin TL olduğunu belirten Halil İbrahim Sarıkaya, tazminat olarak verilen 700 TL'yi komik bulduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Osmanlı döneminde zaman zaman karşılaştığımız mezatlarda gördüğümüz astronomiyle ve güneşle takvimiyle ilgili Osmanlı'nın kullandığı rubu tahtası denilen bir şey vardır. Yani ahşap bir ağaç üzerine yapılmış rubu tahtası şeklinde bir emtia. Bunları zaman zaman kendi aramızda arkadaşlarımıza gönderiyoruz, değiştirme durumlarımız oluyor veya bedeli karşılığında el değiştirdiği oluyor. Mezatlardan aldığımız da olabiliyor. Yine buna benzer bir rubu tahtası şeklinde bir aracımız vardı. Bunu bedeli karşılığında İstanbul'daki bir arkadaşımıza gönderdik. Ancak PTT Kargo karşı tarafla iletişime geçiyor, onlar almadıklarını bize aylar sonra bir yazı göndererek kaybolduğunu resmi olarak belgeliyor ve bir tazminat hakkımız doğduğunu söylüyorlar. Bunu alıcı tarafına iletiyorlar, satıcıya herhangi bir bilgi verilmiyor. O da beni aradı, 'Tazminat hakkı doğdu, bunu da gönderici olarak senin alman gerekiyormuş, müracaat eder misin' dedi. Yine Eskişehir PTT Müdürlüğü'ne geldim, kargo servisine müracaatımı yaptım. Onlar da bir dilekçe vermem gerektiğini söylediler ve bedelini sordular. En alt 35 bin lira bir bedel olduğunu, bunun ucunun açık yani 150-200 bin liraya kadar da piyasa değeri olduğunu söyledim. Ancak yazmış olduğum dilekçeden sonra vermiş olduğum banka iban numarama 700 TL gibi bir bedel yattı. Yani 35 bin liranın karşılığında bırakın yarısını yatırmayı, yani sadaka ya da fitre verir, dalga geçer gibi oldu. Üstelik bu süreçte ben vermiş olduğum mücadele içerisinde ne PTT Genel Müdürlüğü kaldı, ne AKİM'i, BİMER'i, CİMER'i kaldı, ne PTT Eskişehir Baş Müdürlüğü kaldı, ne de oradaki yetkililer kaldı. Hiçbir kimseye hiçbir şekilde ulaşamadım. Bulunması durumunda o bedel benden talep edilecekmiş. O kadar trajikomik ki keşke benim 35 bin TL değerindeki ürünüm bulunsa da bana verdikleri 700 TL'yi geri iade etsem. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Biz bugün PTT Müdürlüğüne güvenemezsek, nereye güveneceğiz? Özel şirketlerin kargolarının durumu malum zaten. Ben hukuksal anlamda bütün haklarımın saklı kalması şartıyla yasal haklarımı kullanacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Belki o 700 liranın karşılığında 70 bin lira harcayacağım ama en azından bu örnek olsun istiyorum. Herkesin PTT kargonun ne kadar vasat, ne kadar işine sadık olmayan ve ehil olmayan insanlar tarafından bilmesini istiyorum. PTT Genel Müdürü'nü de istifa etmeye davet ediyorum."

PTT, 200 bin liralık kayıp kargo için 700 TL tazminat ödedi
Kaynak: İHA

Eskişehir, PTT, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel PTT, 200 bin liralık kayıp kargo için 700 TL tazminat ödedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ali öztürk: PTT ile gönderen biri her türlü riski zaten göze almıştır. Ben şahsen alışveriş yaparken PTT kargo ile gönderen yerlerden satın almıyorum.... Çok riskli, kaybolmasa bile kırılır kıtılmasa bile eve gelip kapıya kağıt yapıştırıp giderler. 4 0 Yanıtla
  • Bülent Erkmen: bana da arkadaş mektup attı 6 ay elime geçmedi İzmir den ben Dikili de aramız bir saat daha yok gerisini sizler düşünün 1 0 Yanıtla
    Harun Çelik: Mektupmu hangi çağdayız baba :) 2 1
  • emre araçlı: Üründede fatura yoksa kaybolanın bir bedelide olmuyor maalesef, fatura irsaliye önemli… 0 0 Yanıtla
    Harun Çelik: Yada değer konmuş aps ile gönderilmesi lazım 0 0
  • Mustafa Cu: Ptt devletin en liyakatsiz ve kötü yönetilen kurumudur. Herkes memur mantığıyla çalışıyor berbat ötesi bir firma 0 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Aynı olay benimde başıma geldi malesef 2011 de 1800 tl lik mal 75 tl ödediler. Çalışan memur teslim almış sonrası yok! 0 0 Yanıtla

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