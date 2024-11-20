PTT Çalışanları İçin Cumartesi Çalışma Protestosu - Son Dakika
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PTT Çalışanları İçin Cumartesi Çalışma Protestosu

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Haber-Sen, PTT ile ilgili cumartesi çalışma saatlerinin isteğe bağlı olması gerektiğini vurguladı.

20.11.2024 11:06
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) Van Şubesi, PTT çalışanlarının çalışma saatlerine  ilişkin basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Hamit Aker, PTT yönetiminin mevzuat maddelerini uygulamadığını belirterek, "Cumartesi çalıştırılma isteğe bağlı olmalıdır" dedi.

Haber-Sen Van Şubesi, PTT çalışanlarının çalışma saatlerine  ilişkin basın açıklama düzenledi. Aydın Perihan AVM önünde yapılan eylemde açıklamayı okuyan şube başkanı Hamit Aker, şunları söyledi:

"PTT Yönetimi, 2018 yılından beri personel alımı yapmıyor. Bugün kurumda taşeron emekçiler dahil çalışan sayısı 40 binin altına düşmüştür. PTT'de mobbinge dönüşen cumartesi çalıştırılması hukuksuzdur. Mahkemeler bugüne kadar onlarca emekçinin açtığı cumartesi çalışma davalarını hukuka aykırı bulmuş, kurum her davada masraf ve avukat gideri ödemek zorunda kalarak maddi zarara uğramıştır. Onlarca mahkemeden hukuksuz olduğuna dair verilen kararlara rağmen, PTT yönetimi bu hukuksuzluktan vazgeçmiyor.

PTT Yönetimi; az çalışan ile çok kar etmek amacındadır. Tüccar mantığı ile mevcut personelden iki kişilik, üç kişilik iş beklemektedir. Fazla Çalışma mevzuatta 657 sayılı yasanın 99. maddesinde düzenlenmiştir. 'Madde 99:  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir' şeklindedir. 399 sayılı KHK'nin 20. maddesi sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresini 40 saat olarak düzenlemiştir.

Bu maddeye göre; 399 sayılı KHK'nin fazla çalışma ücretlerini düzenleyen  30. maddesinde sözleşmeli personele 'Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının yüzde 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin yüzde 15'ini geçemez' hükmü yer almaktadır.

Danıştay 8. Dairesi'nin 1996/1213 Esas Nolu kararında devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Danıştay, bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmelere çalışan uymaz ise, hakkında disiplin cezası verilmeyeceğine dair karar vermiştir.

Sendikamız Haber-Sen PTT Yöneticilerini hukuka, yasalara, mahkeme kararlarına uymaya çağırıyor. Hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getiren yöneticiler şunu iyi bilmelidir ki; Kimse yasalardan ve hukuktan üstün değildir. PTT Yönetimi, cumartesi çalıştırmasını zorunlu olarak emekçilere dayatmaktan derhal vazgeçmelidir. Cumartesi çalıştırması isteğe bağlı hale getirmelidir."

PTT Çalışanları İçin Cumartesi Çalışma Protestosu
Kaynak: ANKA

Cumartesi, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Van, PTT, Son Dakika

Son Dakika Yerel PTT Çalışanları İçin Cumartesi Çalışma Protestosu - Son Dakika

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