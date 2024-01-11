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Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu - Son Dakika
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Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu

'Efsane Vali' olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den Tokat Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusu yaptı.

Recep Yazıcıoğlu\'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11.01.2024 - 12:36,
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Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı ve yaptıklarıyla gönüllerde taht kuran Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

BAHÇELİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun adaylığını MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çekilen fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Bulut paylaşımında, "Tokat'ımızın unutulmaz valisi merhum büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu'nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek, Tokat Belediye Başkan Adaylığı için başvurusunu tamamlamıştır" ifadelerine yer verdi. MHP, aralarında 12 il ve 2 büyükşehrin de olduğu 55 adayını açıklamıştı. Tokat adayı henüz resmi olarak duyurulmadı.

Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu belediye başkan adaylığı için başvuru yaptı

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR?

Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu, 2 Haziran 1948'de Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Yazıcıoğlu'nun ilk görev yeri, 1968 yılında Aydın oldu. Burada bir dönem kaymakam vekilliği yapan Yazıcıoğlu, daha sonra ülkenin farklı ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Yazıcıoğlu, 1984 yılında Tokat'a vali olarak atandı. O dönem Türkiye'nin en genç valisi olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. Eğitim ve sağlıkta yaptığı önemli işlerle "Yılın Bürokratı" seçilen Yazıcıoğlu, kaymakam vekili olarak görev yaptığı Aydın'a bu kez 1989 yılında vali olarak atandı.

Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu belediye başkan adaylığı için başvuru yaptı

Şehrin tarımı ve ekonomisi üzerinde yoğun çaba harcayan Yazıcıoğlu, özellikle kent için önemli bir değer olan jeotermalin en iyi şekilde kullanılmasını arzu etti. Yazıcıoğlu, jeotermalle ilgili projesini hayata geçiremeden 1991 yılında Erzincan'a atandı. Erzincan'da da adından söz ettiren Yazıcıoğlu, 1992 depreminde vatandaşların yaralarının sarılmasında büyük emek harcadı. Vali Yazıcıoğlu, 30 yıldır yapılamayan köprünün yapılmasına ön ayak olmasıyla bölge halkının büyük sevgisini kazandı. Vali Yazıcıoğlu, 9 yıl görev yaptığı Erzincan'ın ardından 1999 yılında merkez valiliğine, 2003 yılında ise Denizli Valiliğine getirildi. Recep Yazıcıoğlu, Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 8 Eylül 2003'te hayatını kaybetti. Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilen Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

Kaynak: İHA
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