Rektör Beydemir: "Hedefimiz üniversiteyi uluslararası boyuta taşımak" - Son Dakika

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 6 bin 644 ön lisans, 9 bin 841 lisans, bin 205 yüksek lisans ve 140 doktora öğrencisi olmak üzere, 17 bin 830 öğrenci eğitim gördüğü anlatarak, "Hedefimiz üniversiteyi uluslararası boyuta taşımak" dedi.

Rektör Beydemir'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Basın Sorumlusu Ahmet Sadık Yıldırım ile birlikte kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan programda, Bilecik ve Şeyh Edebali Üniversite'nin çıkarları doğrultusunda elinden geleni yapacağını dile getiren Rektör Beydemir, Bilecik'in tanıtılması, üniversitenin gelişmesi ve uluslararası boyuta taşınması için hep beraber çalışacaklarını söyledi.

Bu noktada kendilerini yanı sıra ve basına da çok görevler düştüğünü dile getiren Beydemir, göreve geldiğinden bu yana yaptıkları ve yapmayı hayal ettikleri projeleri aktardı. Bir çok konuda atılım içerisinde olduklarını vurgulayan Rektör Beydemir, sözlerine şöyle devam etti;

"HES kodları HGS'ye entegre edilmiştir. Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol gereği günde 3 defa covid risk durumu kontrol edilmektedir. Üniversiteye kayıtlı tüm öğrencilerin de sofra.bilecik.edu.tr uzantısına HES kodu girişi sağlanmış ve öğrenci kimlik kartlarıyla HES kodları entegre edilmiştir. Öğrenci, riskli çıktığı durumda turnikelerden geçememektedir. 2 doz aşısı olmayan kişilerden haftada 2 kere (pazartesi perşembe) PCR test sonucu istenmektedir. Aşısı ve PCR'si olmayanlara ise tutanak tutulmaktadır. Aşı teşvik çalışmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nün kurduğu aşı standında aşılamaya devam edilmektedir. Oryantasyon eğitimlerinde de aşı bilgilendirmesi ve teşviki için İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Selçuk Hatipoğlu öğrencilere eğitim vermiştir" dedi.

"52 farklı ülkeden 3 bin öğrenci üniversitemize başvurdu"

Rektör Beydemir, 52 farklı ülkeden 3 bin öğrencinin üniversiteye başvurduğunu kaydederek, "Başvurmuş 920 öğrenci üniversitemize kabul edilmiş ve 484 yabancı uyruklu öğrenci kayıt olmuştur. Geçtiğimiz yıl 26 olan misafir öğrenci kabul ettiğimiz ülke sayısı bu yıl 52 ülkeye çıkarak yüzde 100 bir artış göstermiştir. Şu an üniversitemizde bin 263 yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim görmektedir. Yabancı uyruklu misafir öğrencilerimizin dilimizi öğrenmeleri ve eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için büyük önem taşıyan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda halihazırda 151 kayıtlı TÖMER öğrencimiz bulunmaktadır" dedi.

"Tıp fakültesi tam kapasite"

Üniversite bünyesinde yeni kurulan tıp fakültesinin tam kapasiteden 1 fazla olduğunu anlatan Rektör Beydemir, "41 kişinin kayıt olmasıyla yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştır. Sakarya'da öğrenim gören öğrencilerin ilk dersi rektörümüz, rektör yardımcımız ve dekanımız ile gerçekleştirilmiştir. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) tarafından yürütülen 'Çeltikte Damla Sulamada Sorun Olan Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması' projesi kapsamında önemli sonuçlar elde edildi. Bilimsel araştırma ve uygulamalarına devam eden diğer merkezlerimiz de bu çalışmalarının olumlu sonuçlarını elde edeceklerdir. Çıkan akademik veriler gerek sanayi gerek tarım ve gerekse diğer alanlarda paydaşlarımızla paylaşılacaktır. Çeltik, tüm dünyada insan beslenmesi bakımından önemli besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ilk kez çeltikte herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulaması yapılmıştı" dedi.

" Türkiye'de bir ilk"

Rektör Beydemir açıklamasının devamında, "Üniversitemizde bilimsel araştırma projeleri için sağlanan olanaklar gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda BAP desteklerinizi yüzde 600 oranında artırdık. Akademisyen ve araştırmacılarınızın uygulamalarını kolaylıkla gerçekleştirebilecekleri imkanları kendilerine sunmaya devam ediyoruz. 2021 yılında Üniversitemizdeki kadro yapısı ve müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak 11 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlı personeli Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanarak personelin maddi ve manevi kazanç elde etmesi sağlanmıştır. Rektörlük tarafından Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı aracılığıyla 10 adet, Üniversitemiz yönetiminin takdiri ile 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre hizmetinde 8 yılını doldurmuş ek göstergeden faydalanamayan 35 personelin 3 ve 4'üncü derece kadrolara derece değişikliği yapılarak idari personelimizin maddi kazancı oluşturulmuş ve motivasyonu sağlanmıştır" dedi.

"Üniversitemiz 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı"

Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandığı anlatan Rektör Beydemir, "Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda ilerleyen üniversitemiz 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda atılması gereken en önemli adımlardan biri olan atık yönetimi, üniversitemiz kampüsünde sıfır atık koordinatörlüğümüz, personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından özverili şekilde yürütülmektedir" dedi. - BİLECİK