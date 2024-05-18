Rektör Karamustafa: "19 Mayıs milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biridir" - Son Dakika
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Rektör Karamustafa: "19 Mayıs milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biridir"

Rektör Karamustafa: "19 Mayıs milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biridir"

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Rektör Karamustafa, 19 Mayıs'ın milli mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, gençlerin ülkenin geleceği için önemli olduğunu belirtti.

18.05.2024 09:59
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, 19 Mayıs 1919 tarihinin milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı kurtuluş mücadelesinin halkın inancı ve gayreti ile nihayete ulaşarak, Türk Milleti'nin bulunduğu vatan topraklarında ebediyen hür ve bağımsız yaşayacağının tüm dünyaya haykırıldığını vurguladı.

Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919 tarihi, sadece milli mücadele tarihimiz açısından değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi Türk gençliğine bayram olarak armağan etmesi açısından da büyük öneme sahiptir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'u Türk gençliğine bayram olarak armağan etmekle sadece gençliğimize olan güvenini ve inancını ortaya koymamış, gençliğimize önemli bir görev de yükleyerek, Türkiye'mizin gelişmesinin, ilerlemesinin ve dünyada önemli bir güç haline gelmesinin ancak çalışan, üreten, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, becerili, özverili ve fedakar gençlerle mümkün olacağını vurgulamıştır. Bugün gençlerimize daha fazla önem vererek, geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin gençlerimizin ellerinde şekilleneceğinin bilincinde olmaları ve bundan hiçbir zaman vazgeçmemelerini sağlamalıyız. Özgüveni yüksek, çalışan, hedefli genç nesiller yetiştirerek, ülkemizin gelecek hedeflerini sahiplenmelerinin ve bunun için çaba göstermelerinin destekçisi olmalıyız. Vatanını canından üstün tutan, bayrak ve ezan sevgisini içerisinden hiçbir zaman eksik etmeyen, milli ve manevi değerlerine bağlı, gayretli, çalışan ve üreten gençliğimizle ülkemizin daha iyi yarınlara ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, tüm gençlerimize selam ve sevgilerimi sunarım. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş olan gazilerimizi rahmet, dua, minnet, saygı ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Karamustafa: '19 Mayıs milli mücadelenin önemli dönüm noktalarından biridir' - Son Dakika

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