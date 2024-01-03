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Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde - Son Dakika
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Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde

Ressam Pınar Kuseyri, tuval üzerine karışık tekniklerle yaptığı eserlerinden oluşan 'Doğanın Nefesi' temalı sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverler ile buluşturdu. Kuseyri, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sanatın birleştirici gücünün toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Eserlerinde Uzakdoğu felsefesinin etkisini hissettiren Kuseyri, doğanın detaylarını soyutlamalar ve renk vurgusuyla sunarak izleyiciye farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor. Sergi, 12 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Ressam Pınar Kuseyri\'nin \'Doğanın Nefesi\' Sergisi SANKO Sanat Galerisi\'nde
03.01.2024 - 09:58,
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Ressam Pınar Kuseyri, tuval üzerine karışık tekniklerle yaptığı eserlerinden oluşan "Doğanın Nefesi" temalı sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde sanatseverler ile buluşturdu.

Ressam Kuseyri, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sanatın birleştirici gücünün toplumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünden her bireyin yararlanmasını öneren Kuseyri, "Sanat, toplumun sosyal gelişiminin yanı sıra bireylerin ruhen iyileşmesine de katkı sunuyor. Sanatın iyileştirici gücünden yararlanmak isteyen bireyler mutlaka sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmelidir" dedi.

Eserlerini "az çoktur" anlayışıyla yaptığını belirten Kuseyri, resimlerinde Uzakdoğu felsefesinin ön planda olduğunu anlattı.

"Sanatta mükemmel ve doğru yoktur, sanatçı sürekli doğayı ve yaşadığı yeri izlemeli ve kendini geliştirmelidir" diyen Kuseyri, şunları kaydetti: "Resimlerimde genellikle doğa, üzüm bağları, ağaçlar ve yaprakları çalışıyorum. Eserlerimde makro kadraj soyutlamalarıyla gözden kaçırdığımız detayları, hissiyatları soyutlamalar eşliğinde, renk vurgusuyla sunuyorum. Yağlı boyaların yanında, Japon felsefesi ve suluboya tekniğinde yine coğrafyaya özgü malzemelerle ürettiğim resimlerimde kendi kişisel belleğimi hatıralarıma ve doğaya yönelerek eserlerimi oluşturuyorum. Bir yaprak detayının ardında, koskocaman bir ormanı ve daha fazlasını hayal ettirmeyi izleyiciye bırakıyorum. Resimlerimdeki gibi akışta kalmayı katı ve karamsar olmamayı ve tesadüflere yer vermemeyi izleyiciyle paylaşıyorum."

Yeni yılın ilk sergisini Gaziantep'te açtığı için büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Kuseyri, "Eserlerime ev sahipliği yaparak Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan, sanata ve sanatçıya verdiği değeri bizlere her zaman hissettiren SANKO Sanat Galerisi'ne şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmalardan sonra, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, SANKO Holding tarafından bastırılan Gaziantep Müzesi'nin bilimsel yayını "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli kitabı ressam Kuseyri'ye takdim etti.

Sergi açılışına, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Ressamlar Aysel Sayın, Gül Öztürkmen Demir, Nurten Çatıkkaş Kale, davetliler ve sanatseverler katıldı.

Kuseyri'nin 35 eserinin yer aldığı "Doğanın Nefesi" temalı resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde 12 Ocak 2024 tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Pınar Kuseyri, küçük yaşlarda halı ve kilim motifleri çizmeye başlamıştır. İlk ve orta eğitiminin ardından ekonomi eğitimi almıştır. 2001 yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesi hocalarından, desen dersleri alarak, kendini sanatsal olarak geliştirmeye başlamıştır. Daha sonra pastel, suluboya, akrilik ve yağlıboya çalışmalarında bulunmuştur.

Kuseyri, 2009 yılında, Japon suluboya resim sanatı derslerine başlamış ve en üst Dan (kur)'ı bitirip, bu konuda dersler verdi.

Sanatçı, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümünü, Yüksek Lisansını tezli ve "Onur Belgesi" alarak bitirmiştir. Litografi, doğal kağıt yapımı, ecoprint baskı, seramik, heykel, cam füzyon, ahşap baskı, fotoğraf ve sanat tarihi eğitimleri alan Kuseyri, kişisel ve karma birçok sergiye katılmış, sanat tarihinde önemli yere sahip hocalarla birlikte uluslararası çalıştaylar ve sergilerde yer almıştır. Çalışmalarını İstanbul ve Bodrum'daki atölyelerinde sürdüren Sanatçı resimlerinde, tuval, kağıt ve ahşap üzerine, mürekkep, akrilik ve yağlıboya kullanarak, tamamen spontane ve ekspresif (doğanın olduğu gibi temsili yerine duyguların ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı 20. yüzyıl sanat akımı) şekilde resim yapmaktadır. Herhangi bir görsel kullanmadan, fırça darbeleriyle, lekesel olarak çalışmaktadır. Resimlerinde hafızasındaki görseller ve içinde yaşadığı doğadaki düşüncelerini yansıtmaktadır. Doğaya ait ne varsa, resimlerinde yer alan detaylardır.

Resim yapmak Sanatçının hayattaki amacıdır ve doğa, resimleri için sonsuz kaynak sunmaktadır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ressam Pınar Kuseyri'nin 'Doğanın Nefesi' Sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde - Son Dakika
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