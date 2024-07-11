Rize'de heyelan nedeniyle imamların kaldığı lojmana 'oturulmaz' kararı - Son Dakika
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Rize'de heyelan nedeniyle imamların kaldığı lojmana 'oturulmaz' kararı

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Rize'nin Pazar ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen heyelan dolayısıyla imamların kaldığı lojmana ''oturulmaz'' kararı verildi. Kararın ardından imam ataması yapılmayan Irmak köyü sakinleri duruma tepki gösterdi. Köy sakinleri 6 yıldır vakit, cuma ve bayram namazlarını cemaatle kılamadıklarını, köyde vefat eden biri olduğu takdirde ise defin işlemlerini bile kendilerinin gerçekleştirildiklerini söylediler.

11.07.2024 18:11
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Pazar ilçesinde 6 yıl önce meydana gelen heyelan dolayısıyla imamların kaldığı lojmana "oturulmaz" kararı verildi. Kararın ardından imam ataması yapılmayan Irmak köyü sakinleri duruma tepki gösterdi. Köy sakinleri 6 yıldır vakit, cuma ve bayram namazlarını cemaatle kılamadıklarını, köyde vefat eden biri olduğu takdirde ise defin işlemlerini bile kendilerinin gerçekleştirildiklerini söylediler.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı 80 haneli Irmak köyünde 6 yıl önce meydana gelen heyelandan ötürü Merkez Cami'nin imamlarının camiye geldiklerinde kalabileceği yer olan lojmanın balkonunun zarar görmesi sonucunda lojmana AFAD tarafından "oturulmaz" kararı verildi. Verilen kararın ardından camiye imam ataması yapılmadı. Köy halkı bütün imkanlara sahip olan camide imamsız kaldı. Köylüler duruma tepki gösterdi.

Yetkililerden bir türlü destek göremediklerini ifade eden eski Muhtar Mustafa Çatan, şunları söyledi:

"2018'de afet olduğu zaman şurada 17 ev boşaltıldı, AFAD 164 metre  duvarı yaptı. Lojmanı da programa alalım dedim ancak AFAD 'lojmanı biz programa alamıyoruz, biz yapmayız' dedi. O zaman kaymakamlık devreye girdi dedi ki 'ben yapamıyorum' dedi. Devlet Su İşleri iki sene oyaladı beni, ödenek yok diye. Gittim AFAD'a. Bu işi Tayyip Erdoğan çözecek. Tayyip Erdoğan'ın imzası olmazsa biz bu işi çözemiyoruz zaten dedi. Ben de Ankara'ya gittim. Daire Başkanı dedi ki 'bir tane ev için Tayyip Erdoğan mı uğraşacak' dedi. 'Bir bölge olur dedi bir alan olur o zaman Cumhurbaşkanı onaylar, bir ev için cumhurbaşkanı uğraşmaz' dediler. En son Ramazan ayında müftü beye gittim dedim ki ya 'Ramazanlık bana bir iman ver dedim bir aylığına' Arabadan şöyle kapıyı açtı bir baktı bana 'depom yok ki dedi depodan çıkarıp da vereyim sana imam' dedi. Dedim siz imamı camiye mi veriyorsunuz lojmana mı veriyorsunuz bana onu bir söyleyin dedim. 'Camiye veriyoruz' dedi. Atama yapılmayınca merkezi sistem yaptık ezan merkezden okunuyor, hoca varken 15- 20 tane öğrencisi olurdu."

"Öyle bir rapor yazıldı ki lojman gözükmüyor"

Irmak köyünden İbrahim Çatlı, "Duygusal bir halde şey yapılmış, yani bu rapor bağlanmış imamımız abartarak lojmanı iptal etti bir nevi yani. Lojmana oturulmaz raporu verildi, sıkıntı o yani imam alamıyoruz" dedi.

Mahalle sakini Hasan Çatan, "Lojman var, cami var, cemaat de var imam yok sadece sıkıntı bu imam istiyoruz. Boşta imam çok memlekette ne hikmetse atama yok. AFAD öyle bir rapor yazdı ki lojman gözükmüyor şu anda bizim burada oturulmaz diye bir rapor yazdı onu da kimse çözemiyor sayın cumhurbaşkanı çözecekmiş, sayın Cumhurbaşkanı başka işi yok da bir lojmanı oturulacak raporu çözecek yani, başka memlekette iş kalmadı. Barındırırız imamı bir ev buluruz, ne var mahallede boş ev çok yeter ki imam gelsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cemaat, Rize, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rize'de heyelan nedeniyle imamların kaldığı lojmana 'oturulmaz' kararı - Son Dakika

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